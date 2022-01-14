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Тотальному диктанту вернули финансирование

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Директор «Тотального диктанта» Ольга Ребковец 13 января сообщила, что проект получил президентский грант, но только на следующий, 2023 год.

«Значит, что ТД-2022 делаем в жестоком дефиците ресурсов и сил, у нас по-прежнему дефицит бюджета в более чем 5 млн рублей (при минимуме расходов и минимальной команде), но мы обязательно проведём акцию», — написала она на своей странице в соцсети. Тем не менее она отметила, что непростой период существования проекта, когда организаторы боялись, что «Тотальный диктант» стал политически неугодным кому-то во власти, закончен.

Летом 2021 года «Фонтанке» стало известно, что организаторы «Тотального диктанта» не получили поддержку Фонда президентских грантов на проведение акции в 2022 году. Ольга Ребковец назвала это решение политическим. Это сильно ударило по организации — с помощью этих денег содержался сайт проекта, проводилась информационная кампания, создавались новые онлайн-курсы.

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Комментарии (2)

Alex000
Жаль.
X-кот
Ух ты! Теперь явно Глуховского не стоит выбирать, только Великого нулевого, на худой конец Володина (а что, пациенты палаты ГД тоже люди и даже говорить/писать умеют), ввести обязательность диктанта для всех бюджетников - тогда через год явно никакого дефицита выделенных денежек не будет
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