Не только Боткинская. Куда сейчас госпитализируют петербуржцев с положительным тестом на коронавирус

«Проблема в том, что коронавирус может обнаруживаться у пациентов с самыми разными заболеваниями, и когда их принимали несколько больниц, они обеспечивали весь спектр медицинской помощи. Теперь, когда число ковидных стационаров резко сокращается, необходимо оставить койки в тех, где сохраняются уникальные профили. Так, ковид + основное заболевание в сфере онкогематологии, психосоматики, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии останутся в Александровской больнице, когда другие выйдут из ковида», — объясняют в комитете по здравоохранению.

Например, чтобы 4 апреля закрыть на прием пациентов с коронавирусом Покровскую больницу, Боткинской потребовалось получить лицензию на разные виды медицинской помощи, в том числе торакальную хирургию, потому что стационар на Васильевском острове оставался последним из ковидариев, в котором принимали пациентов, нуждающихся в этом виде помощи.



Конечно, все надеются, что когда-нибудь больница Боткина станет, как прежде, единственным стационаром, в котором лечат инфицированных пациентов. Однако, как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, поскольку пациентов с инсультами или инфарктами плюс ковид она все равно не принимает, требуется организация маршрутизации таких пациентов в другие клиники. Сегодня для них сохраняются койки в Александровской и 40-й (Сестрорецк) больницах, а также в больнице Святого Георгия.



В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что эпидемиологическая ситуация позволяет продолжить перепрофилирование красных зон многопрофильных больниц на обычный режим работы. По данным ведомства, сейчас в городе семь стационаров для взрослых и три для детей принимают пациентов с положительным тестом на коронавирус. Это мощности в 1 859 коек.

