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    Не только Боткинская. Куда сейчас госпитализируют петербуржцев с положительным тестом на коронавирус

    Число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, снижается. Как происходит «перестройка к мирной жизни» в петербургской системе здравоохранения и какие стационары пока остаются в ковиде, «Фонтанке» рассказали 6 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга.

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    «Проблема в том, что коронавирус может обнаруживаться у пациентов с самыми разными заболеваниями, и когда их принимали несколько больниц, они обеспечивали весь спектр медицинской помощи. Теперь, когда число ковидных стационаров резко сокращается, необходимо оставить койки в тех, где сохраняются уникальные профили. Так, ковид + основное заболевание в сфере онкогематологии, психосоматики, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии останутся в Александровской больнице, когда другие выйдут из ковида», — объясняют в комитете по здравоохранению.

    Например, чтобы 4 апреля закрыть на прием пациентов с коронавирусом Покровскую больницу, Боткинской потребовалось получить лицензию на разные виды медицинской помощи, в том числе торакальную хирургию, потому что стационар на Васильевском острове оставался последним из ковидариев, в котором принимали пациентов, нуждающихся в этом виде помощи.

    Конечно, все надеются, что когда-нибудь больница Боткина станет, как прежде, единственным стационаром, в котором лечат инфицированных пациентов. Однако, как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, поскольку пациентов с инсультами или инфарктами плюс ковид она все равно не принимает, требуется организация маршрутизации таких пациентов в другие клиники. Сегодня для них сохраняются койки в Александровской и 40-й (Сестрорецк) больницах, а также в больнице Святого Георгия.

    В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что эпидемиологическая ситуация позволяет продолжить перепрофилирование красных зон многопрофильных больниц на обычный режим работы. По данным ведомства, сейчас в городе семь стационаров для взрослых и три для детей принимают пациентов с положительным тестом на коронавирус. Это мощности в 1 859 коек.

    Больницы, в которых принимают взрослых с ковидом:

    1. Городская клиническая больница им. Боткина — 638 коек
    2. Городская больница Святого Георгия — 302 койки
    3. Александровская больница — 105 коек
    4. Городская больница № 40 (стационар) — 145 коек
    5. Городская больница № 15 — 165 коек
    6. Психиатрическая больница № 3 им. Скворцова-Степанова — 30 коек
    7. Госпиталь для ветеранов войн (стационар) — 203 койки

    Больницы, в которых принимают детей с ковидом:

    1. Детская городская больница № 5 им. Филатова — 200 коек

    2. СПбГПМУ — 25 коек

    3. Клиническая больница им. С. П. Боткина (дети) — 46 коек.

    В последние дни заболеваемость в Петербурге держится на уровне 700–800 человек в день, но при этом большинство пациентов болеют дома. Всего в городе зарегистрировано на 6 апреля около 12,5 тысячи пациентов с коронавирусом. Из них более 1,6 тысячи человек — в больницах, почти 10 тысяч лечатся в амбулаторных условиях.

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