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    Полиция изъяла у петербуржца коллекцию пистолетов из Чехии, Китая, Венгрии, Италии, США, Бельгии и Израиля

    63-летний житель Калининского района Петербурга рискует стать фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия. Сотрудники полиции нашли у него в квартире на улице Федосеенко коллекцию пистолетов, которой многие могли бы позавидовать. 6 апреля «Фонтанка» публикует все наименования «экспозиции».

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    Обыск проходил в рамках уголовного дела о мошенничестве. Из дома пенсионера на экспертизу увезли чехословацкий пистолет-пулемет Samopal SA-26, бельгийский револьвер системы Нагана, три различных модели ČZ, венгерский FÉG PA-63, «итальянца» Beretta, американский револьвер, появившийся в разгар сухого закона, 357 Magnum, израильский Uzi-Pistol, а также китайский Norinco 45ASP, который является калькой с американского Colt.

    Ко всем «экспонатам» прилагались магазины и патроны — от 8 до 80 штук. Кроме этого, петербуржец держал в квартире ружья. Но к ним у закона не возникнет вопросов, так как имеются разрешения.

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    Комментарии (3)

    ArtStorm
    А на каком основании органы устроили обыск квартиры? Даже если была жалоба или гаводка, то должен быть ордер. Не так ли? Рассказали половину истории.
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