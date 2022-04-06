Полиция изъяла у петербуржца коллекцию пистолетов из Чехии, Китая, Венгрии, Италии, США, Бельгии и Израиля

Обыск проходил в рамках уголовного дела о мошенничестве. Из дома пенсионера на экспертизу увезли чехословацкий пистолет-пулемет Samopal SA-26, бельгийский револьвер системы Нагана, три различных модели ČZ, венгерский FÉG PA-63, «итальянца» Beretta, американский револьвер, появившийся в разгар сухого закона, 357 Magnum, израильский Uzi-Pistol, а также китайский Norinco 45ASP, который является калькой с американского Colt.



Ко всем «экспонатам» прилагались магазины и патроны — от 8 до 80 штук. Кроме этого, петербуржец держал в квартире ружья. Но к ним у закона не возникнет вопросов, так как имеются разрешения.

