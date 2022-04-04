Правительство обещает льготные кредиты под 5% для строителей новых гостиниц в России

Инвесторы в сфере отечественного туризма смогут получить льготные кредиты на открытие гостиниц. Ставка составит 5% годовых, сообщил 4 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
«Мы по-прежнему будем поддерживать наш внутренний туризм. В рамках национального проекта по туризму инвесторы, которые станут вкладывать в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств. Для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%», — заявил Мишустин.
В начале марта правительство поддержало введение пятилетней нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. До этого в России, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, действовала одна из самых высоких в мире ставок для туризма — 20%. Это делало отрасль непривлекательной для инвесторов и неконкурентной по сравнению с другими отраслями экономики. Российские отели в ответ на обнуление ставки заявили, что не собираются снижать цены.