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    Правительство обещает льготные кредиты под 5% для строителей новых гостиниц в России

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    Инвесторы в сфере отечественного туризма смогут получить льготные кредиты на открытие гостиниц. Ставка составит 5% годовых, сообщил 4 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

    «Мы по-прежнему будем поддерживать наш внутренний туризм. В рамках национального проекта по туризму инвесторы, которые станут вкладывать в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств. Для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%», — заявил Мишустин.

    В начале марта правительство поддержало введение пятилетней нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. До этого в России, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, действовала одна из самых высоких в мире ставок для туризма — 20%. Это делало отрасль непривлекательной для инвесторов и неконкурентной по сравнению с другими отраслями экономики. Российские отели в ответ на обнуление ставки заявили, что не собираются снижать цены.

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    Комментарии (9)

    262090021
    сначала яму выкопать, а потом закапать на эти проценты и будут жить
    Дядя Бо
    Заметьте: не школ, не поликлиник, не больниц, а именно гостиниц.
    allyouneedislove
    обещать - не мешки ворочить =Р
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