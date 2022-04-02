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    Литва полностью отказалась от российского газа

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    Литва, по заявлению минэнерго страны, перестала импортировать газ из России. «Газпром» в ответ пообещал не пользоваться их газотранспортной системой.

    Заявление министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса опубликовано на сайте министерства 2 апреля. Он назвал отказ от российского газа итогом последовательной энергетической политики и своевременного инфраструктурного решения.

    Газ идет в Литву через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. В заявлении отмечается, что при необходимости он может идти через Латвию, а с начала мая и через Польшу.

    «Газпром» уведомил литовского оператора Amber Grid, что российский газ через литовско-белорусское соединение больше импортироваться не будет, пишет «Коммерсантъ».

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    Комментарии (8)

    Михаил Петров-Водкин
    Душа болит за литовских обывателей. Не переплатят ли они лишку за СПГ.
    266374188
    гм,еще минус из моей зарплаты,,,,,,,нормально мне,обходятся братушани из донецка,,,,,,,,,,,,
    TheBest
    Они наверно не на ту кнопку нажали😂
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