Литва полностью отказалась от российского газа

Литва, по заявлению минэнерго страны, перестала импортировать газ из России. «Газпром» в ответ пообещал не пользоваться их газотранспортной системой.
Заявление министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса опубликовано на сайте министерства 2 апреля. Он назвал отказ от российского газа итогом последовательной энергетической политики и своевременного инфраструктурного решения.
Газ идет в Литву через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. В заявлении отмечается, что при необходимости он может идти через Латвию, а с начала мая и через Польшу.
«Газпром» уведомил литовского оператора Amber Grid, что российский газ через литовско-белорусское соединение больше импортироваться не будет, пишет «Коммерсантъ».