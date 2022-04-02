«Мы ничего о ней не знаем». Тайны Шаганэ откроют в документальном моноспектакле

Моноспектакль о Шаганэ — одной из главных женщин в жизни Сергея Есенина — поставили в Театре им. Ленсовета . Премьера истории о героине запланирована на 13 апреля, и происходящее на сцене — почти документальная зарисовка.

Как рассказала «Фонтанке» продюсер и исполнительница главной роли Тата Хачатрян, вместе с режиссёром-постановщиком Каро Баляном команда изучила множество документов и общалась со специалистами по творчеству Сергея Есенина. Так получилось написать пьесу, в которой не только формально охватили жизнь Шаганэ с 17 до 75 лет со всеми трагедиями и смертями близких ей людей, но по-новому расставили акценты в историческом материале.

По словам Таты Хачатрян, она смогла побеседовать с литературоведом Натальей Шубниковой-Гусевой, известной монографиями о Есенине. Вместе с этим о героине стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» согласились поговорить родственники и один из ереванских журналистов, который лично знал женщину.



«Нам рассказали о том, что Есенин должен был познакомиться с известным армянским поэтом Егише Чаренцем и очень хотел дождаться его в Батуми в 1924 году, когда впервые увидел девушку, — поделилась Хачатрян. — Оказалось, однажды сама Шаганэ сказала, что Есенин хотел, чтобы Чаренц их венчал. И это откровение».



Открытием актриса считает факт потому, что Шаганэ формально никогда не причисляют к «женщинам Есенина», отношения с которыми были бы серьёзными и «перевернули» бы жизнь писателя. «Мы очень мало о ней знаем, — подчёркивает Хачатрян. — Есть реплика, которую мы даже вынесли в спектакль: Шаганэ говорит о том, что если бы Есенин тогда дождался бы Чаренца, быть может, что-то в его жизни сложилось иначе. Имя Шаганэ Есенин упоминает в 6 из 15 стихотворений цикла «Персидские мотивы».

