«Мы ничего о ней не знаем». Тайны Шаганэ откроют в документальном моноспектакле

Моноспектакль о Шаганэ — одной из главных женщин в жизни Сергея Есенина — поставили в Театре
Как рассказала «Фонтанке» продюсер и исполнительница главной роли Тата Хачатрян, вместе с режиссёром-постановщиком Каро Баляном команда изучила множество документов и общалась со специалистами по творчеству Сергея Есенина. Так получилось написать пьесу, в которой не только формально охватили жизнь Шаганэ с 17 до 75 лет со всеми трагедиями и смертями близких ей людей, но по-новому расставили акценты в историческом материале.
По словам Таты Хачатрян, она смогла побеседовать с литературоведом Натальей Шубниковой-Гусевой, известной монографиями о Есенине. Вместе с этим о героине стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» согласились поговорить родственники и один из ереванских журналистов, который лично знал женщину.
«Нам рассказали о том, что Есенин должен был познакомиться с известным армянским поэтом Егише Чаренцем и очень хотел дождаться его в Батуми в 1924 году, когда впервые увидел девушку, — поделилась Хачатрян. — Оказалось, однажды сама Шаганэ сказала, что Есенин хотел, чтобы Чаренц их венчал. И это откровение».
Открытием актриса считает факт потому, что Шаганэ формально никогда не причисляют к «женщинам Есенина», отношения с которыми были бы серьёзными и «перевернули» бы жизнь писателя. «Мы очень мало о ней знаем, — подчёркивает Хачатрян. — Есть реплика, которую мы даже вынесли в спектакль: Шаганэ говорит о том, что если бы Есенин тогда дождался бы Чаренца, быть может, что-то в его жизни сложилось иначе. Имя Шаганэ Есенин упоминает в 6 из 15 стихотворений цикла «Персидские мотивы».
Моноспектакль «Шаганэ. Тайна поэта» не совсем классический. Много внимания постановщики уделили не только хронологической достоверности, но, например, привлекли родных героини. Так, в эпизоде со свадьбой зрители услышат молитву, записанную родственником Шаганэ по линии мужа. Он оказался известным священнослужителем и согласился помочь.
«Мы привыкли к тому, что моноспектакль — это один артист, стол, стул, — говорит Тата Хачатрян. — У нас же добавился видеомэппинг. Молодые композиторы из Москвы специально написали музыку, накладывая звук на стихи Есенина. В конце спектакля идут титры, и, как правило, на них я слышу всхлипы из зала, потому что это финальная, драматическая точка».
В Театре им. Ленсовета на моноспектакль о Шаганэ зрителей ждут в 20:00. 16+
Ольга Минеева