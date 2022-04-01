Житель Ленобласти осужден за кражу иконы, которую монастырю подарил Путин

Как установило следствие, в ночь на 1 сентября 2020 года мужчина вместе с подельником подплыли на лодке к острову, сделали подкоп под воротами и проникли в монастырь. Из храма они вынесли золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году подарил обители Владимир Путин. Общую стоимость похищенного оценили в 5 млн рублей.

Валдайский районный суд признал виновным в краже иконы из Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря 47-летнего жителя Ленобласти. Об этом 1 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленников задержали в Ленобласти, у них нашли большую часть похищенного — икона хранилась в гараже одного из фигурантов. Святыни уже вернули монастырю.



Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Рассмотрение дела в отношении его подельника продолжается.

