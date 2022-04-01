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    За ночь петербуржцы подали почти 18 тысяч заявлений в первые классы

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    Кампания по зачислению детей в первые классы школ стартовала в Петербурге в полночь 1 апреля. К открытию МФЦ через сайт «Госуслуг» было подано 17 800 заявлений. Об этом сообщает комитет по образованию.

    «К 11:00 подано уже 23 946 заявлений: через МФЦ — 2 072, через сайт госуслуг Петербурга (РПГУ) — 9 684, через федеральный сайт госуслуг (ЕПГУ) — 12 190», — отметили в Смольном.

    С 1 апреля по 30 июня принимаются заявления от региональных и федеральных льготников, а также от семей, проживающих на закрепленной за школой территорией. Записать ребёнка в учреждение не по месту жительства можно с 6 июля по 5 сентября. Всего в будущем учебном году школы Петербурга примут 67 тысяч первоклассников.

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