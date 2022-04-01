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    Бывшего налогового инспектора задержали в Петербурге по делу о мошенничестве с вычетами на 400 тысяч рублей

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    Сотрудники экономической полиции провели обыски в одном из отделов камеральных проверок межрайонной инспекции № 21 по Петербургу после возбуждения уголовного дела в отношении одной из бывших сотрудниц подразделения.

    Экс-налогового инспектора (ей 42 года) заподозрили в том, что весной 2020 года она оформила документы на получение вычетов за покупку недвижимости некоей жительнице Петербурга, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля. По предварительной информации, с марта по май на счет женщины поступило около 400 тысяч рублей, которыми, по версии следствия, сотрудница налоговой воспользовалась сама.

    В сентябре 2021 года она была уволена из налоговой.

    Помимо места работы следственные действия прошли дома у подозреваемой. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

    Налоговый инспектор задержана.

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    Комментарии (1)

    AndrewBarsik
    Если гражданин пытается воспользоваться своим законным правом на вычеты без "согласования" с налоговой, то это вызывает у них "праведное" негодование и налоговая сделает всё, чтобы гражданин об этом пожалел. В настоящее время представляю интересы несовершеннолетних детей, имевших неосторожность заявить о вычете после продажи долей в квартире. Какого только бреда не выслушал в судебных заседаниях от 11-ой инспекции! Не могут ни обосновать свою позицию, ни ответить ни на один вопрос. Но как львицы детёнышей отстаивают уродливую традицию российского государства ни при каких условиях не позволять гражданам реализовать свои законные права. Не удивительно, что при таких условиях взяточничество и мошенничество цветут махровым цветом.
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