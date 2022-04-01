Бывшего налогового инспектора задержали в Петербурге по делу о мошенничестве с вычетами на 400 тысяч рублей

Сотрудники экономической полиции провели обыски в одном из отделов камеральных проверок межрайонной инспекции № 21 по Петербургу после возбуждения уголовного дела в отношении одной из бывших сотрудниц подразделения.



Экс-налогового инспектора (ей 42 года) заподозрили в том, что весной 2020 года она оформила документы на получение вычетов за покупку недвижимости некоей жительнице Петербурга, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля. По предварительной информации, с марта по май на счет женщины поступило около 400 тысяч рублей, которыми, по версии следствия, сотрудница налоговой воспользовалась сама.

