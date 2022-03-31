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Смольный подписал контракт с ПК ТС на поставку трамваев за 11,7 млрд

Комитет по транспорту подписал контракт с ПК «Транспортные системы» на поставку трамвайных вагонов как с единственным поставщиком. Сумма — 11,7 млрд рублей.

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По данным «Фонтанки», контракт подписан вечером 31 марта. Накануне мы писали о том, что при его заключении будут использовать так называемую формулу цены и максимальную цену контракта: это означает, что стоимость каждого вагона будет корректироваться в зависимости от ситуации на рынке и окончательное их количество будет определено по ходу исполнения. А общая сумма — 11,7 млрд — не изменится.

Ранее Смольный выпустил постановление, которое разрешает закупать рельсовый подвижной состав и лекарства без конкурса — у единственного поставщика. В случае с трамваями речь идет о приобретении вагонов на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Комтранс объявлял аукцион на 81 трамвай, но потом отменил, а после сменил форму процедуры. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Kostyn
Вроде это хорошо, наше городское предприятие получило большой заказ, это рабочие места для горожан. Продукция этого предприятия уже на линии, выглядит современно. Надеюсь в условиях заказчика прописано обязательное наличие кондиционера!
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