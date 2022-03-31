Смольный подписал контракт с ПК ТС на поставку трамваев за 11,7 млрд

По данным «Фонтанки», контракт подписан вечером 31 марта. Накануне мы писали о том, что при его заключении будут использовать так называемую формулу цены и максимальную цену контракта: это означает, что стоимость каждого вагона будет корректироваться в зависимости от ситуации на рынке и окончательное их количество будет определено по ходу исполнения. А общая сумма — 11,7 млрд — не изменится.



Ранее Смольный выпустил постановление, которое разрешает закупать рельсовый подвижной состав и лекарства без конкурса — у единственного поставщика. В случае с трамваями речь идет о приобретении вагонов на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Комтранс объявлял аукцион на 81 трамвай, но потом отменил, а после сменил форму процедуры. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

