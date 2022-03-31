Потерявшие работу из-за кризиса могут получить деньги по соцконтракту упрощенно. За что придется отчитаться?

Причину увольнения спрашивать не будут — достаточно, чтобы оно было после 1 марта Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





В марте правительство выпустило постановление, которое облегчает доступ к социальным контрактам тем, кто потерял работу после 1 марта, и их семьям. Социальный контракт — это особая мера поддержки для людей в трудной жизненной ситуации, которая должна эту ситуацию улучшить. Грубо говоря, власти пытаются таким образом дать человеку «удочку, а не рыбу»: заключившему с органами соцзащиты социальный контракт могут помочь, например, пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство. Разбираемся, как это работает и кто может получить помощь от государства.



Что такое социальный контракт?

Это соглашение между человеком и органами соцподдержки. Гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию, обязуется ситуацию исправить, а соцзащита — помочь ему в этом.

А какая ситуация считается трудной?

В законе нет определения трудной жизненной ситуации, однако есть описание людей, которые могут рассчитывать на получение государственной социальной помощи, в том числе и в рамках соцконтракта. Это семьи или одинокие люди, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума по независящим от человека причинам. Прожиточный минимум в среднем по России в 2022 году составляет 12 654 рубля. Пару недель назад Владимир Путин заявил, что в скором времени прожиточный минимум вырастет, но пока новую сумму не называли. По общему правилу среднедушевой доход рассчитывается на основе доходов всех членов семьи за три последних месяца. Для тех, кто остался без работы после 1 марта 2022 года, устанавливается исключение — их трудовой заработок до увольнения учитываться не будет.



«Независящие причины» — это какие?

В законах опять же определения нет, но можно поискать в других документах.

— В обзоре судебной практики Верховного суда № 1 за 2021 год указано, что может относиться к причинам, вследствие которых человек может попасть в трудную жизненную ситуацию, — говорит эксперт в области трудового законодательства сервиса Superjob Александр Южалин. — К таким причинам могут быть отнесены тяжелое заболевание гражданина или членов его семьи, за которыми он осуществляет уход, наличие у гражданина на иждивении нетрудоспособных членов семьи, длительное нахождение на стационарном лечении или на амбулаторном лечении, невозможность трудоустройства, в том числе и по причине болезни, несмотря на принимаемые меры, осуществление ухода за престарелыми людьми, инвалидами, ребенком-инвалидом, безработица, чрезвычайные ситуации и происшествия и другое. Чем помогает соцзащита?

Деньгами. Для каждого случая разрабатывается специальная программа социальной адаптации — список мероприятий, которые нужны для преодоления трудностей. К таким мероприятиям могут относиться поиск работы, прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства. На реализацию плана государство выделяет деньги.



Кроме того, назначить выплату могут не для профессионального роста, а для покупки товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьных принадлежностей.

Сколько заплатят?

По закону социальный контракт относится к мерам поддержки, которую оказывают за счет региональных бюджетов, соответственно, и суммы определяют на местах. Однако, как правило, они соответствуют субсидиям на эти цели из госбюджета: на открытие собственного дела можно получить 250 тысяч рублей, на обучение — 30 тысяч рублей, на период поиска работы или выхода семьи из трудной ситуации — в размере прожиточного минимума, но несколько месяцев подряд. На личное подсобное хозяйство — 100 тысяч рублей. В некоторых регионах можно получить и другие выплаты. Например, в Архангельской области могут дать 80 тысяч рублей на ремонт.

На что можно потратить деньги?

Только на то, что предусмотрено программой социальной адаптации. То есть, если вы заявили, что деньги вам нужны на личное подсобное хозяйство и вы планируете купить кур-несушек, то потом нужно будет доказать, что вы купили именно их. Если вы открываете ИП, то часть денег можете потратить на расходные материалы и аренду (не больше 15%). Тем, кто берет у государства деньги на покупку учебников, тоже придется отчитаться.



А если потрачу деньги как хочу? Соцзащита бдит и будет делать это долго — в течение 3 лет со дня окончания срока действия социального контракта. Такой срок прописан в государственной программе «Социальная поддержка граждан». Если обнаружится нецелевая растрата, деньги придется вернуть. Кроме того, это может грозить уголовным делом по статье 159.2 (мошенничество при получении выплат). Сегодня по ней предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Как оформить социальный контракт? Дойти до отделения соцзащиты по месту жительства, а дальше всё зависит от региона. Александр Южалин говорит, что единого перечня документов для оформления соцконтракта на территории РФ нет. — В каждом субъекте РФ установлены свои правила обращения и перечень документов, которые нужно предоставить. Для заключения социального контракта необходимо обратиться в органы социальной защиты того региона, где вы находитесь, — объясняет он.