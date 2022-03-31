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Дегтярев заявил, что Жириновский идет на поправку

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку. Об этом 31 марта сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Первое — он жив, он идет на поправку, пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться… Считаю, что, пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. А то начали уже некоторые горячие головы перестановками заниматься», — сказал он в интервью «Радио "Комсомольская правда"».

Накануне в ЛДПР заявили, что депутат Госдумы Алексей Диденко стал первым заместителем Жириновского в думской фракции.

25 марта в ряде СМИ появились новости якобы о смерти Владимира Жириновского, который проходит лечение от коронавируса. Позже эта информация была опровергнута. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 75-летний политик находится в тяжелом состоянии.

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Комментарии (7)

265055770
"Сплотиться вокруг и не делать никаких движений" - задушить в объятьях Вольфовича удумали?
Ник Приносящий Счастье
Дегтярев-то что, член семьи что ли, пиарится тут на болезни Жириновского.
Evgraf
Идет. Дойдет ли?
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