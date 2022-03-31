Дегтярев заявил, что Жириновский идет на поправку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку. Об этом 31 марта сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.



«Первое — он жив, он идет на поправку, пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться… Считаю, что, пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. А то начали уже некоторые горячие головы перестановками заниматься», — сказал он в интервью «Радио "Комсомольская правда"».



Накануне в ЛДПР заявили, что депутат Госдумы Алексей Диденко стал первым заместителем Жириновского в думской фракции.

