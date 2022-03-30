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Кота в мешке спасли с дерева на Подвойского. Пакет был завязан на шее животного

Волонтеры из «КОШКИСПАС» в Невском районе Петербурга спасли с дерева кошку, которая два дня просидела на нем в мешке. Со слов позвонивших в службу жителей, животное выкинули из окна.

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Вызванные на улицу Подвойского, 42, волонтеры сначала не могли поверить заявке, но на месте существование кота в мешке на дереве подтвердилось, пишут 30 марта в группе «КОШКИСПАС». Сама спасательная операция оказалась несложной: простое дерево и кошка, не пытавшаяся сбежать от людей. «Так что через каких-то 15 минут полиэтиленовый узник сидел в переноске и был помещен отогреваться в машину», — рассказывают спасатели.

Купив корма в ближайшем магазине, они приступили к «разархивации кошки». Животное оказалось упаковано в два пакета, ручки которых были завязаны на его шее так плотно, что их сначала приняли за ошейник. Они были стянуты третьим пакетом и, чтобы их снять, пришлось достать ножницы. Кроме того, завязки были еще и на туловище.

КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Освобожденная от пакетов кошка оказалась очень ласковой и, «поклевав корма, сразу пошла ластиться и тарахтеть как трактор». После спасения ее передали в домашний приют «Друг навсегда». За двое суток на холоде кошка простыла, и теперь ей придется некоторое время полечиться. По отзывам приюта, кошка ласковая, ориентированная на человека и знает лоток, добавляют в группе.

По словам волонтеров, подобных заявок становится все больше. «Неизвестно кто, зачем и по какой причине поступил так с совершенно замечательной кошкой, однако нарастающее количество подобных заявок не может не тревожить. И с каждым новым звонком на координаторский телефон, все больше боишься услышать очередную дичь, совершенную людьми со своими питомцами. Ну, а чтобы понять всю силу предательства, просто посмотрите в глаза этой котеньке», — отмечают они.

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Комментарии (3)

hyperborean
Наверняка кто-то из спасающих Украину от фашизма позабавился.
... как можно так издеваться над живым существом.
Я на днях отклеивал от уличной кошки скотч. Не думаю, что сам на неё намотался
07A
Звери не они!
ӦВВӦ
Желаю котейке обрести заботливых родителей ❤️
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