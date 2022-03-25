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Музыканты Saint Petersburg Ska Jazz Review отметят юбилей концертом

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Знаменитый петербургский коллектив Saint Petersburg Ska Jazz Review, созданный когда-то группами Spitfire и Markscheider Kunst, отмечает солидный юбилей — 20 лет деятельности. Событие музыканты встретят на сцене в компании поклонников. Концерт состоится 31 марта на Новой сцене Александринского театра. (12+)

Фото: предоставлено организаторами
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Saint Petersburg Ska Jazz Review создавался как шутка: музыканты Spitfire и Markscheider Kunst решили интереса ради поиграть импровизации на темы старинных ямайских песен — и остановиться не смогли. В данный момент у коллектива уже пять полноформатных альбомов, а также множество концертов, как в России, так и за рубежом.

Если пытаться оформить музыку Saint Petersburg Ska Jazz Review в жанровые рамки, то это микс из ска, регги, соула и свинга.

Как водится, на концерте в честь дня рождения прозвучат как любимые поклонниками хиты, так и новинки со свежего альбома Growing Up Is Just A Trap, который вышел в минувшем году.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено организаторами

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