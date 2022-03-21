Не закоренелый преступник. В Петербурге отменили приговор «подводному гангстеру», признавшемуся в убийстве инкассатора

Рассчитывать на большую снисходительность Лосю позволяло досудебное соглашение. Он полностью признал вину и, как утверждает, был полезен следствию: помог раскрыть дело о хищении оружия в городе, не без его содействия перестала действовать крупная преступная группировка, и всё это несмотря на покушение на его жизнь.

Взамен просил от следственных органов не настаивать на драконовском сроке и донести до суда, что всё время работал на военную разведку, а большую часть информации против него следователь якобы узнал от соучастников и вычитал в СМИ. Лось уверен, что СК свои обязательства не выполнил, и попросил расторгнуть досудебное соглашение.

«Меня просто ввели в заблуждение, и я очень сомневаюсь, что всё, что я рассказал, было передано куда следует. Я готов понести наказание, но справедливое. Я никогда не был закоренелым преступником. Я рисковал жизнью, я — патриот и всегда старался принести пользу Родине», — объяснил в суде Лось.