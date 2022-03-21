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Не закоренелый преступник. В Петербурге отменили приговор «подводному гангстеру», признавшемуся в убийстве инкассатора

Санкт-Петербургский городской суд отправил на новое рассмотрение дело Геннадия Лося, получившего 13 лет за нападение на инкассаторов. Известный в 90-е «подводный гангстер» успел разочароваться в следствии и больше не намерен сотрудничать.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 марта, приговор Ленинского райсуда, признавшего Лося виновным в убийстве, разбое и подделке документов, обжаловали обе стороны. Военный прокурор просил дополнить решение некоторыми уточнениями, защита настаивала, что 13 лет строгого режима — чересчур сурово.

Рассчитывать на большую снисходительность Лосю позволяло досудебное соглашение. Он полностью признал вину и, как утверждает, был полезен следствию: помог раскрыть дело о хищении оружия в городе, не без его содействия перестала действовать крупная преступная группировка, и всё это несмотря на покушение на его жизнь.

Взамен просил от следственных органов не настаивать на драконовском сроке и донести до суда, что всё время работал на военную разведку, а большую часть информации против него следователь якобы узнал от соучастников и вычитал в СМИ. Лось уверен, что СК свои обязательства не выполнил, и попросил расторгнуть досудебное соглашение.

«Меня просто ввели в заблуждение, и я очень сомневаюсь, что всё, что я рассказал, было передано куда следует. Я готов понести наказание, но справедливое. Я никогда не был закоренелым преступником. Я рисковал жизнью, я — патриот и всегда старался принести пользу Родине», — объяснил в суде Лось.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Он рассчитывает, что повторное рассмотрение его дела новым составом суда позволит ему скорее вернуться к ребёнку. После нападения, которое закончилось смертью инкассатора в 1997 году, Лосю удалось скрыться и начать новую жизнь как законопослушный предприниматель Денис Давыдов. Его задержали в апреле прошлого года. Фигурант настаивает, что «не изверг», а скорее оступившийся. «Я никогда ни в какой преступной группировке не был. <…> Даже после совершённого преступления я выезжал и выполнял задания», — заявил он, добавив, что ещё поборется за себя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

AlBerkut
Ну да, 'подводный диверсант', но ментам поверил и своих сдал... То есть в случае провала он и там, в 'служебной командировке' тоже так же поступил бы, тоже сдал что знает? 🤔
pgrad
У нас что ни вор, что ни разбойник - то несомненно патриот. А вот мирные пацифисты - те преступники, однозначно. Тенденция, однако!
pgrad
Он жеж патриот. Ему надо немедленно выдать орден за заслуги перед отечеством. А инкассатор небось был не патриотом и мож даж иноагентом. Так что задание выполнено.
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