Не закоренелый преступник. В Петербурге отменили приговор «подводному гангстеру», признавшемуся в убийстве инкассатора

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 марта, приговор Ленинского райсуда, признавшего Лося виновным в убийстве, разбое и подделке документов, обжаловали обе стороны. Военный прокурор просил дополнить решение некоторыми уточнениями, защита настаивала, что 13 лет строгого режима — чересчур сурово.
Рассчитывать на большую снисходительность Лосю позволяло досудебное соглашение. Он полностью признал вину и, как утверждает, был полезен следствию: помог раскрыть дело о хищении оружия в городе, не без его содействия перестала действовать крупная преступная группировка, и всё это несмотря на покушение на его жизнь.
Взамен просил от следственных органов не настаивать на драконовском сроке и донести до суда, что всё время работал на военную разведку, а большую часть информации против него следователь якобы узнал от соучастников и вычитал в СМИ. Лось уверен, что СК свои обязательства не выполнил, и попросил расторгнуть досудебное соглашение.
«Меня просто ввели в заблуждение, и я очень сомневаюсь, что всё, что я рассказал, было передано куда следует. Я готов понести наказание, но справедливое. Я никогда не был закоренелым преступником. Я рисковал жизнью, я — патриот и всегда старался принести пользу Родине», — объяснил в суде Лось.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Он рассчитывает, что повторное рассмотрение его дела новым составом суда позволит ему скорее вернуться к ребёнку. После нападения, которое закончилось смертью инкассатора в 1997 году, Лосю удалось скрыться и начать новую жизнь как законопослушный предприниматель Денис Давыдов. Его задержали в апреле прошлого года. Фигурант настаивает, что «не изверг», а скорее оступившийся. «Я никогда ни в какой преступной группировке не был. <…> Даже после совершённого преступления я выезжал и выполнял задания», — заявил он, добавив, что ещё поборется за себя.