По информации «Фонтанки», около 12 часов 20 апреля в своей фирме «Азбука жилья» оперативниками «разыскного» отдела полиции Петербурга был задержан учредитель компании — 52-летний Геннадий Лось. Другое дело, что в Краснодаре все знали задержанного как Дениса Давыдова. Нашему изданию стало известно, какое редкое прошлое за этим стоит.

Если вдруг он вам знаком, уголовный розыск просит не держать в себе нанесенные им обиды.

Все же для начала и своего рода объективности хотелось бы привести реакцию местных жителей на работу его компании. «Фонтанка» заглянула в чаты: «…вежливый, внимательный, приятное общение, профессиональный, тот, кому можно доверять». В каком-то смысле журналист согласен.

Итак: Лося разыскивают последние 20 лет, а все эпизоды, что ему вменяются, имеют прямое отношение к эпохе 1990-х. Тем не менее биография ньюсмейкера нетипична даже с точки зрения образцового представителя бандитизма тех лет.



Гена поступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, что размещалось в здании Адмиралтейства. К 1995 году ему расхотелось служить старшим лейтенантом и командиром группы подводных диверсантов, и он ушел в братву со всеми навыками плюс статусом мастера спорта боевых единоборств. С тех пор во всех специальных учетах он числится как активный персонаж из ОПГ Танкиста, кстати, тоже бывшего офицера Советской армии и тоже мастера спорта.



Сегодня его уже официальные яркие поступки собраны в нескольких уголовных делах прошлого, и они удивляют резкостью. Так, Лось обвиняется:



— в нападении на инкассаторов в июле 1997 года на Нарвском проспекте, когда был убит выстрелами из «ТТ» сотрудник Промстройбанка и захвачены более 200 миллионов рублей;



— в нападении в январе 1999 года на оружейную комнату училища Дзержинского, где был убит пятью пулями курсант и похищен автомат Калашникова;

