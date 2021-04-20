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В Петербург везут подводного гангстера. Ему вменяют расстрел инкассатора, убийство курсанта ВМФ и смерть двух оппонентов

Полицейские Петербурга нашли в Краснодаре законопослушного предпринимателя Давыдова, который оказался Лосем. Это бывает, но сегодня ему вспомнили трупы, кучную стрельбу в 1990-х и заодно междоусобную резню между преступными кланами. Так все заканчивается для того, кого в еще Советском Союзе научили специальному бою в водолазном костюме.

автор фото&nbsp;Антон Ваганов/Коммерсантъ
автор фото Антон Ваганов/Коммерсантъ
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По информации «Фонтанки», около 12 часов 20 апреля в своей фирме «Азбука жилья» оперативниками «разыскного» отдела полиции Петербурга был задержан учредитель компании — 52-летний Геннадий Лось. Другое дело, что в Краснодаре все знали задержанного как Дениса Давыдова. Нашему изданию стало известно, какое редкое прошлое за этим стоит.

Если вдруг он вам знаком, уголовный розыск просит не держать в себе нанесенные им обиды.
Если вдруг он вам знаком, уголовный розыск просит не держать в себе нанесенные им обиды.
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Все же для начала и своего рода объективности хотелось бы привести реакцию местных жителей на работу его компании. «Фонтанка» заглянула в чаты: «…вежливый, внимательный, приятное общение, профессиональный, тот, кому можно доверять». В каком-то смысле журналист согласен.

Итак: Лося разыскивают последние 20 лет, а все эпизоды, что ему вменяются, имеют прямое отношение к эпохе 1990-х. Тем не менее биография ньюсмейкера нетипична даже с точки зрения образцового представителя бандитизма тех лет.

Гена поступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, что размещалось в здании Адмиралтейства. К 1995 году ему расхотелось служить старшим лейтенантом и командиром группы подводных диверсантов, и он ушел в братву со всеми навыками плюс статусом мастера спорта боевых единоборств. С тех пор во всех специальных учетах он числится как активный персонаж из ОПГ Танкиста, кстати, тоже бывшего офицера Советской армии и тоже мастера спорта.

Сегодня его уже официальные яркие поступки собраны в нескольких уголовных делах прошлого, и они удивляют резкостью. Так, Лось обвиняется:

— в нападении на инкассаторов в июле 1997 года на Нарвском проспекте, когда был убит выстрелами из «ТТ» сотрудник Промстройбанка и захвачены более 200 миллионов рублей;

— в нападении в январе 1999 года на оружейную комнату училища Дзержинского, где был убит пятью пулями курсант и похищен автомат Калашникова;

— через несколько дней под Колпино из этого автомата был убит коммерсант, поспоривший, по версии следствия, именно с Лосем;

— также Лосю вменяется исчезновение другого петербуржца, пропавшего в том же 1999 году.

Заметим, что и сам Лось подвергался риску. К примеру, в 1998 году его машина взяла и взорвалась. Лось находился в салоне, но вовремя что-то понял и успел выскочить. Это был привет от его коллег по ремеслу, которые уже активно искали друг друга и преуспевали во взаимном уничтожении.

Понятно, что Лося везут в Кресты. Что касается его бывшего шефа Танкиста, то он тоже в розыске. Разумеется, за убийство. Но как подробно сообщал 47news — живет под Киевом и является православным меценатом.

автор фото&nbsp;Антон Ваганов/Коммерсантъ
автор фото Антон Ваганов/Коммерсантъ
Если вдруг он вам знаком, уголовный розыск просит не держать в себе нанесенные им обиды.
Если вдруг он вам знаком, уголовный розыск просит не держать в себе нанесенные им обиды.

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Комментарии (4)

Владислав Гольянов
Надо было ехать в ДНР.
Владислав М
Карма воздаёт им за чёрные дела.
Oleg_I
Какая удивительная у нас история, все-таки. Одни бывшие офицеры и спортсмены отправляются на нары. Вторые поделили между собой всю страну и превратили в личную вотчину. При том, что занимались они 20 лет назад примерно одним и тем же.
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