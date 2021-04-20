По информации «Фонтанки», около 12 часов 20 апреля в своей фирме «Азбука жилья» оперативниками «разыскного» отдела полиции Петербурга был задержан учредитель компании — 52-летний Геннадий Лось. Другое дело, что в Краснодаре все знали задержанного как Дениса Давыдова. Нашему изданию стало известно, какое редкое прошлое за этим стоит.
Все же для начала и своего рода объективности хотелось бы привести реакцию местных жителей на работу его компании. «Фонтанка» заглянула в чаты: «…вежливый, внимательный, приятное общение, профессиональный, тот, кому можно доверять». В каком-то смысле журналист согласен.
Итак: Лося разыскивают последние 20 лет, а все эпизоды, что ему вменяются, имеют прямое отношение к эпохе 1990-х. Тем не менее биография ньюсмейкера нетипична даже с точки зрения образцового представителя бандитизма тех лет.
Гена поступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, что размещалось в здании Адмиралтейства. К 1995 году ему расхотелось служить старшим лейтенантом и командиром группы подводных диверсантов, и он ушел в братву со всеми навыками плюс статусом мастера спорта боевых единоборств. С тех пор во всех специальных учетах он числится как активный персонаж из ОПГ Танкиста, кстати, тоже бывшего офицера Советской армии и тоже мастера спорта.
Сегодня его уже официальные яркие поступки собраны в нескольких уголовных делах прошлого, и они удивляют резкостью. Так, Лось обвиняется:
— в нападении на инкассаторов в июле 1997 года на Нарвском проспекте, когда был убит выстрелами из «ТТ» сотрудник Промстройбанка и захвачены более 200 миллионов рублей;
— в нападении в январе 1999 года на оружейную комнату училища Дзержинского, где был убит пятью пулями курсант и похищен автомат Калашникова;
— через несколько дней под Колпино из этого автомата был убит коммерсант, поспоривший, по версии следствия, именно с Лосем;
— также Лосю вменяется исчезновение другого петербуржца, пропавшего в том же 1999 году.
Заметим, что и сам Лось подвергался риску. К примеру, в 1998 году его машина взяла и взорвалась. Лось находился в салоне, но вовремя что-то понял и успел выскочить. Это был привет от его коллег по ремеслу, которые уже активно искали друг друга и преуспевали во взаимном уничтожении.
Понятно, что Лося везут в Кресты. Что касается его бывшего шефа Танкиста, то он тоже в розыске. Разумеется, за убийство. Но как подробно сообщал 47news — живет под Киевом и является православным меценатом.