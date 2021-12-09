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«Подводного гангстера» приговорили в Петербурге к 13 годам колонии за нападение на инкассатора

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор Геннадию Лосю — известному в девяностые «подводному гангстеру», который многие годы скрывался под именем Дениса Давыдова. Как сообщает 9 декабря объединенная пресс-служба судов города, его признали виновным в убийстве, разбое и подделке официальных документов.

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Как установило следствие, Лось в июле 1997 года на Нарвском проспекте в Петербурге вместе со своими подельниками Пятовым, Султановым и Белоусовым совершили разбойное нападение на инкассатора ОАО «Промышленно-строительный банк». Из трех пистолетов Токарева они расстреляли самого инкассатора, а также автомобиль, не давая водителю и второму инкассатору прийти на помощь пострадавшему. От полученных ранений он скончался в больнице.

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Лосю удалось скрыться, и в 2000-е он резко изменил свою жизнь, переехав в Краснодар и став законопослушным предпринимателем Денисом Давыдовым. Для этого он приобрел поддельный паспорт гражданина РФ, которым пользовался с 2002-го по 2021 год.

Лось признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд в итоге приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима.

«Фонтанка» подробно писала о том, как в апреле этого года мужчину удалось задержать в Краснодаре. Наше издание рассказывало и о прошлом Геннадия Лося, который до 1995 года служил старшим лейтенантом и командиром группы подводных диверсантов, а после этого стал частью братвы. Лось числился активным членом ОПГ Танкиста — тоже бывшего офицера Советской армии и мастера спорта. Сам Танкист также числится в розыске, но давно живет на Украине и является православным меценатом.

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Комментарии (4)

W Bons
подводные диверсанты старой школы подготовку проходили лютую и опасны в любом состоянии
AlBerkut
Лось не виновен, он думал, что это Рашкин.... 😂😂😂
Kostyn
Если хорошенько капнуть обладателей больших усадеб вдоль Финского залива, там на тысячу уголовных дел материала будет)) Это для правоохранительных органов неисчерпаемый ресурс!
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