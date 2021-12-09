«Подводного гангстера» приговорили в Петербурге к 13 годам колонии за нападение на инкассатора

Как установило следствие, Лось в июле 1997 года на Нарвском проспекте в Петербурге вместе со своими подельниками Пятовым, Султановым и Белоусовым совершили разбойное нападение на инкассатора ОАО «Промышленно-строительный банк». Из трех пистолетов Токарева они расстреляли самого инкассатора, а также автомобиль, не давая водителю и второму инкассатору прийти на помощь пострадавшему. От полученных ранений он скончался в больнице.

Лосю удалось скрыться, и в 2000-е он резко изменил свою жизнь, переехав в Краснодар и став законопослушным предпринимателем Денисом Давыдовым. Для этого он приобрел поддельный паспорт гражданина РФ, которым пользовался с 2002-го по 2021 год.

Лось признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд в итоге приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима.



«Фонтанка» подробно писала о том, как в апреле этого года мужчину удалось задержать в Краснодаре. Наше издание рассказывало и о прошлом Геннадия Лося, который до 1995 года служил старшим лейтенантом и командиром группы подводных диверсантов, а после этого стал частью братвы. Лось числился активным членом ОПГ Танкиста — тоже бывшего офицера Советской армии и мастера спорта. Сам Танкист также числится в розыске, но давно живет на Украине и является православным меценатом.

