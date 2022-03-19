Группа Tequilajazzz приостанавливает концертную деятельность

Известная петербургская рок-группа Tequilajazzz 18 марта объявила о приостановке концертной деятельности «в связи с тем, что происходит сейчас в мире и стране». Объявление об этом появилось в официальной группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».



«Не все возможно, не все так просто, как раньше. Придет время, и мы расскажем подробности», — говорится в сообщении.



Поклонников предупредили, что информация по переносам концертов и возврату средств за билеты появится позднее, и предложили ждать новостей.

