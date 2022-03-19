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Группа Tequilajazzz приостанавливает концертную деятельность

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Известная петербургская рок-группа Tequilajazzz 18 марта объявила о приостановке концертной деятельности «в связи с тем, что происходит сейчас в мире и стране». Объявление об этом появилось в официальной группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Не все возможно, не все так просто, как раньше. Придет время, и мы расскажем подробности», — говорится в сообщении.

Поклонников предупредили, что информация по переносам концертов и возврату средств за билеты появится позднее, и предложили ждать новостей.

Перед новым годом Tequilajazzz представила новый альбом «Камни», о нем и о многом другом лидер коллектива Евгений Федоров рассказывал «Фонтанке».

Ранее о прекращении деятельности заявила группа «Мумий Тролль», об отмене своих концертов «до лучших времен» сообщил «Аквариум».

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Комментарии (9)

aprahka
Решили хайпануть.И заодно о себе напомнить.
Piter Russo
Для любителей их музыки наверное трагедия, остальные не заметят..
Mazzzz
Одна из самых достойных команд !
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