Группа Tequilajazzz приостанавливает концертную деятельность

Известная петербургская рок-группа Tequilajazzz 18 марта объявила о приостановке концертной деятельности «в связи с тем, что происходит сейчас в мире и стране». Объявление об этом появилось в официальной группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«Не все возможно, не все так просто, как раньше. Придет время, и мы расскажем подробности», — говорится в сообщении.
Поклонников предупредили, что информация по переносам концертов и возврату средств за билеты появится позднее, и предложили ждать новостей.
Перед новым годом Tequilajazzz представила новый альбом «Камни», о нем и о многом другом лидер коллектива Евгений Федоров рассказывал «Фонтанке».
Ранее о прекращении деятельности заявила группа «Мумий Тролль», об отмене своих концертов «до лучших времен» сообщил «Аквариум».