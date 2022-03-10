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Гребенщиков объявил, что «Аквариум» отменяет все концерты до «лучших времен»

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Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков заявил, что коллектив временно прекращает концертную деятельность.

«По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времён», — написал Борис Гребенщиков 10 марта на своей странице в Facebook.

До него музыкант Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» объявили, что они прекращают концерты. Музыканты призывают к миру.

«Фонтанка» сообщала, что призывы к миру опубликовали многие деятели культуры, среди которых Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Лев Додин, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Могучий, Валерий Фокин и другие.

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Комментарии (3)

lamer
Ну так заказчики денег не дали.
265055770
"по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда" (с)
Плакать не буду.
xepnuminu
щаз коля басков тройников наштампует и чёс устроит глубинных бодрить.

хе-хе.
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