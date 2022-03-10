Гребенщиков объявил, что «Аквариум» отменяет все концерты до «лучших времен»

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков заявил, что коллектив временно прекращает концертную деятельность.



«По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времён», — написал Борис Гребенщиков 10 марта на своей странице в Facebook.



До него музыкант Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» объявили, что они прекращают концерты. Музыканты призывают к миру.



«Фонтанка» сообщала, что призывы к миру опубликовали многие деятели культуры, среди которых Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Лев Додин, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Могучий, Валерий Фокин и другие.

