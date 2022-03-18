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В кино покажут другого Триера

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С 24 марта в кино начнут показывать редкий зарубежный хит, все-таки добравшийся до российского проката, «Худший человек на свете».

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Это новая работа Йоакима Триера, одного из самых ярких скандинавских авторов современности. По совместительству — весьма вероятный предстоящий лауреат «Оскара» (причем на как фильм на иностранном языке — Триер претендует на статуэтку и как сценарист). Нельзя удержаться от сравнения норвежского автора с его датским однофамильцем (родственных связей между режиссерами нет): «Худший человек» это такая «Нимфоманка», только не сфокусированная исключительно на сексе.

Фото: mk2films.com/
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Триер разворачивает перед героями разделенную на короткие главы-зарисовки историю жизни одной самой обычной девушки. Она ищет себя, пробует заниматься самыми разными творческими специальностями, влюбляется не в тех парней, преодолевает кризисы. Причем решает Триер все эти зарисовки в невероятно пестром и разнообразном ключе. То как короткометражный ромком, то добавляет фантазийности, то нагнетает атмосферу, как в заправском триллере. Ради этого редкого эстетического и эмоционального переживания на «Человека» и стоит идти — когда еще доведется увидеть в кино что-то стоящее.

16+

Иван Чувиляев

Фото: mk2films.com/

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