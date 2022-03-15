«У Дзюбы на Украине проживает много родственников». Карпин объяснил, почему капитана «Зенита» снова нет в составе сборной

По словам Карпина, Дзюба сам его об этом попросил. «Вчера мы пообщались с Артёмом по телефону. Он извинился и попросил не вызывать его на сбор из-за непростой ситуации на Украине, где у него проживает много родственников. Мы хорошо пообщались и решили Артёма на этот сбор не привлекать. При этом договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями в клубе», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба — «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА).



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба — «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).



Нападающие: Фёдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).



Решение провести тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта было принято в связи с переносом 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта.



Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует давний конфликт, который длится ещё со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.



В августе 2021 года на первый сбор национальной команды под своим руководством Карпин не вызвал Дзюбу. Своё решение новый главный тренер объяснил тем, что Артём находится не в лучшей форме.

