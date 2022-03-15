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«У Дзюбы на Украине проживает много родственников». Карпин объяснил, почему капитана «Зенита» снова нет в составе сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал состав сборной России на учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта. Всего в список вошли 27 игроков. При этом в нём отсутствует нападающий и капитан «Зенита» Артём Дзюба.

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По словам Карпина, Дзюба сам его об этом попросил. «Вчера мы пообщались с Артёмом по телефону. Он извинился и попросил не вызывать его на сбор из-за непростой ситуации на Украине, где у него проживает много родственников. Мы хорошо пообщались и решили Артёма на этот сбор не привлекать. При этом договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями в клубе», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

Полностью состав сборной России выглядит так:

Голкиперы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба — «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба — «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

Решение провести тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта было принято в связи с переносом 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта.

Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует давний конфликт, который длится ещё со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.

В августе 2021 года на первый сбор национальной команды под своим руководством Карпин не вызвал Дзюбу. Своё решение новый главный тренер объяснил тем, что Артём находится не в лучшей форме.

Также напомним, что в связи с событиями на Украине сборную России по футболу исключили из стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира-2022.

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Комментарии (24)

vfhbr
У нас есть сборная! Эта новость порадует тех, кто в магазине ждут привоза сахара.
266210571
А кто знает, кто из сборной в армии служил? Может их того, в весенний призыв записать? Все равно им играть в ближайшие лет …цать не с кем…
266161435
А со стороны можно подумать, что Дзюбу отстранили от участия в сборной в связи с наличием родственных связей с гражданами страны, с которой Россия находится в состоянии "спецоперации". Или другими словами: Дзюба отстранен в связи со своим происхождением. Или национальная составляющая сыграла решающую роль при решении допускать человека к работе. Так кого мы там денацифицируем? Где русских притесняют и обижают??
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