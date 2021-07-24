Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин Поделиться Поделиться







Фамилия Валерия Карпина была в списке претендентов, но считалось, что он, скорее, аутсайдер в гонке за пост главного тренера сборной. В лидерах были тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц и экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев. Руководство отечественного футбола сумело удивить.

Что известно официально

Контракт Карпина будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления. Судя по всему, это такой испытательный срок, и все будет зависеть от результатов сборной в матчах отборочного этапа чемпионата мира. В течение полугода тренер будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе «Ростов» — такого не было в национальной команде со времен Леонида Слуцкого, который параллельно руководил ЦСКА. Также в РФС подчеркнули, что контракт с Валерием Карпиным официально будет подписан только 26 июля, но его условия уже согласованы.



«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — объяснил решение президент РФС Александр Дюков.

В свою очередь Карпин протокольно поблагодарил за доверие и высокую оценку его работы.

«Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил Карпин.

До конца года сборная Карпина проведет матчи квалификации чемпионата мира с Кипром (4 сентября), Мальтой (7 сентября), Словакией (8 октября), Словенией (11 октября), снова Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).



Черчесов оставил Карпину неплохой задел: второе место в группе с шестью очками после трех матчей (две победы, одно поражение). Выше только Хорватия, у которой такой же результат.

Что известно неофициально

По данным РБК, Карпин и весь его штаб гарантировано заработают в сборной в сумме менее 700 тысяч евро. Есть также бонусы. Если отбор на чемпионат мира будет пройден успешно, сумма увеличится до 1,3 млн евро.

Разные источники сообщают, что стороны обошлись без торгов, и Карпин почти сразу согласился на предложенные условия. Помогать ему будут Виктор Онопко, Николай Писарев, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

Кто же такой Карпин

Если коротко, Валерий Карпин — легенда московского «Спартака» и, без шуток, один из самых ярких игроков в постсоветской истории отечественного футбола. Он дебютировал за сборную СНГ в 1992-м против Англии (2:2). Второй матч за национальную команду он провел уже под флагом России и забил первый гол — в ворота Мексики.



В 1993-м он подписал печально известное «Письмо 14» против тренера сборной Павла Садырина. Впоследствии семь человек из оставивших свои автографы отказались от письма и поехали на ЧМ-1994. В числе тех, кто одумался, был и Карпин.

Именно он стал автором победного мяча в легендарном матче квалификации Евро-2000 с действующим на тот момент чемпионом мира — сборной Франции (3:2).



Во время другой игры с французами, перед чемпионатом мира-2002, Карпин едва не подрался с Зинедином Зиданом.



«Ну послали друг друга, толкнули. Но это так вознесено, и все об этом помнят, потому что это против «великой Франции». Никакой великой Франции там не было. Такие же футболисты — две руки, две ноги, одна голова», — вспоминал потом Карпин.

В итоге за сборную Карпин провел 72 матча и забил 17 голов.

Так что не так с этим выбором?

Игровую карьеру Карпин завершил в 2005-м. Тренером стал в 2009-м, и сразу в московском «Спартаке». Под его руководством команда дважды стала серебряным призером чемпионата России (2009, 2011/2012). Также тренировал испанскую «Мальорку», «Торпедо» (Армавир), а с 2017 года — «Ростов», который возглавляет до сих пор.



Все предыдущие тренеры сборной, за исключением исполнявшего обязанности Александра Бородюка, на момент назначения выигрывали хотя бы один титул. У Карпина пока ни одного. При этом он далеко не самый молодой тренер сборной России. Раньше него национальную сборную возглавляли Олег Романцев, Леонид Слуцкий, Валерий Газзаев, Павел Садырин и Анатолий Бышовец.

Кроме того, он известен сложным характером и резкими высказываниями. Про того же Черчесова и его неудачи в сборной он говорил так: «Можно понимать футбол, если ты находишься рядом с условным Пятницким или Ледяховым (советские полузащитники. — Прим. ред.), то есть в центре поля. А Черчесов находился в воротах. Какое там понимание из ворот — вообще загадка».

В 2018 году Карпина лишили водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Но главный скандал в карьере Карпина связан с лидером «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

Конфликт с Дзюбой

В 2009 году «Спартак» отправил Дзюбу в аренду в «Томь» якобы из-за кражи кошелька у Владимира Быстрова во время матчей за сборную. Карпин утверждал, что все дело в конфликте Дзюбы внутри «Спартака».



«Это решение не мое, не клуба, а команды», — говорил он.

В 2011-м Дзюба вернулся в «Спартак» и под руководством Карпина отыграл 73 матча, в которых забил 17 мячей и дал 15 голевых пасов. Несмотря на это, в 2013 году Карпин вновь отдал Дзюбу в аренду в «Ростов». По словам будущего главного тренера сборной, Артем проиграл конкуренцию Мовсисяну и Эменике. Но есть мнение, что реальным поводом стала фраза про «тренеришку» в адрес Унаи Эмери. После этого уже не раз досталось самому Карпину.

«Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал, что топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу», — рассказывал Дзюба.

Журналист Сергей Егоров как-то утверждал, что вскоре после перехода в «Зенит» Дзюба едва не подрался с Карпиным, столкнувшись с ним в отеле в 2015 году. Стычка произошла после такого диалога:



— Ты что там разговорился? — спросил Карпин.

— Что? Сейчас я панамку тебе поправлю, — якобы ответил Дзюба.

Мужчин развели в стороны, но искра между ними не погасла до сих пор. И главная интрига — как теперь этот конфликт будет решаться на уровне сборной России.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

