Таран ларька на Новаторов попал на камеру. Водителя с темным прошлым гнали по ЗСД и КАД

Около часа ночи на набережной Макарова наряд спецбатальона ДПС УГИБДД попытался остановить автомобиль «Мерседес С-180», но водитель требования проигнорировал и, «включив все 450 лошадиных сил своего авто», попытался скрыться, заехав на ЗСД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские бросились в погоню.

На неоднократные требования остановиться лихач не реагировал и несся, создавая угрозу для других участников движения. С ЗСД он проследовал на КАД и съехал с кольцевой в районе Дачного проспекта. Затем на бульваре Новаторов он не справился с управлением, вылетел с дороги, снес дерево, насквозь пролетел ларек и, сбив ограждения газона, наконец остановился в пешеходной зоне. К счастью, в ДТП никто не пострадал.