Таран ларька на Новаторов попал на камеру. Водителя с темным прошлым гнали по ЗСД и КАД

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Около часа ночи на набережной Макарова наряд спецбатальона ДПС УГИБДД попытался остановить автомобиль «Мерседес С-180», но водитель требования проигнорировал и, «включив все 450 лошадиных сил своего авто», попытался скрыться, заехав на ЗСД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские бросились в погоню.
На неоднократные требования остановиться лихач не реагировал и несся, создавая угрозу для других участников движения. С ЗСД он проследовал на КАД и съехал с кольцевой в районе Дачного проспекта. Затем на бульваре Новаторов он не справился с управлением, вылетел с дороги, снес дерево, насквозь пролетел ларек и, сбив ограждения газона, наконец остановился в пешеходной зоне. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Водителя «Мерседеса», демонстрировавшего признаки сильного алкогольного опьянения, задержали. Им оказался 37-летний петербуржец с примечательной биографией: в 2018 году его осудили на 5 лет за похищение человека, но за примерное поведение он был освобожден условно-досрочно. По данным ГИБДД, за последнее время он нарушил ПДД более 40 раз — в основном превышал скорость.
При задержании мужчина вел себя неадекватно, отмечают в главке. Пройти медосвидетельствование он отказался. Лихача доставили для разбирательства в отдел полиции, где на него составили административные протоколы за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке (ст.12.25, часть 2, КоАП РФ) и отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26, часть 1, КоАП РФ).