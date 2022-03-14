Водитель «Мерседеса», удирая от полиции, протаранил ларек, снес дерево и забор на бульваре Новаторов

На бульваре Новаторов, у станции метро «Проспект Ветеранов», легковой автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic вылетел с проезжей части, снес дерево, насквозь протаранил ларек, сбил металлическое ограждение и остановился на газоне, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Машине вывернуло правое переднее колесо и повредило переднюю часть, но в целом повреждения не столь значительны, как можно было бы ожидать.
«Ну ничего себе, какая крепкая машина. Снёс дерево, ларёк, и не такой уж он и помятый», — удивляется участница группы Ирина. «Даже значок не пострадал», — отмечает Милена.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, произошло все еще ночью. Около 01:30 14 марта на набережной Макарова сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «Мерседес», но водитель законные требования сотрудников полиции проигнорировал. Началась погоня. На бульваре Новаторов нарушитель не справился с управлением и врезался в дерево, а после — в ларек. Пострадавших в ДТП нет. Находившегося за рулем «Мерседеса» 37-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения задержали и доставили в отдел полиции. Пройти медосвидетельствование он отказался.
«Было ровно в час, сразу патрули замигали, дымина в высоту до 3-го этажа, — рассказывает в группе очевидица Мария. По ее предположению, водитель «не ожидал, куда надо свернуть», поскольку «там не очень приятный поворот». «Вообще шум был дичайший, сначала думала, что с КАДа кто-то съехал и на Дачном ДТП случилось, а чтобы здесь на бульвар Новаторов, и не помню такого, честно говоря», — добавляет она.