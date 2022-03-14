Водитель «Мерседеса», удирая от полиции, протаранил ларек, снес дерево и забор на бульваре Новаторов

На бульваре Новаторов, у станции метро «Проспект Ветеранов», легковой автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic вылетел с проезжей части, снес дерево, насквозь протаранил ларек, сбил металлическое ограждение и остановился на газоне, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Машине вывернуло правое переднее колесо и повредило переднюю часть, но в целом повреждения не столь значительны, как можно было бы ожидать.

«Ну ничего себе, какая крепкая машина. Снёс дерево, ларёк, и не такой уж он и помятый», — удивляется участница группы Ирина. «Даже значок не пострадал», — отмечает Милена.