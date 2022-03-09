«Брянцевский фестиваль» покажет спектакли детских театральных коллективов со всей России

С 14 по 17 марта ТЮЗ им. А.А. Брянцева проведёт XXIII Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов, посвященный в этом году 100-летию ТЮЗа.

На Малой и Большой сценах ТЮЗа пройдут показы спектаклей из разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Королева, Тольятти, Саратова, Вологды, Северодвинска — по произведениям А. Чехова, М. Лермонтова, А. Погорельского, В. Астафьева и других. 14 марта в 11:00 на Малой сцене ТЮЗа состоится открытие фестиваля. Первый день смотра будет отмечен гоголевскими спектаклями. Лицейский художественный театр (Санкт-Петербург) покажет спектакль «Мой милый Плюшкин» — фантазию В. Ольшанского в семи картинах по мотивам поэмы Гоголя «Мертвые души». Еще одну версию этой поэмы представит в этот же день Театральная студия на Фонтанке (Санкт-Петербург).Также 14 марта покажут спектакли по Чехову, Тэффи, Аверченко.



Второй день фестиваля отмечен постановками по одной из первых русских фантастических сказок «Чёрная курица, или Подземные жители» (Театр-студия «Театралика», Саратов), также участники обратятся к Гоголю («Ночь перед Рождеством, Театральная студия «Театральный лицей ДТЦ «Театральная семья», Санкт-Петербург). Театрально-музыкальная студия Детского музыкального театра (Вологда) привезет спектакль по Виктору Астафьеву «Конь с розовой гривой».



Спектакль «Валентинка» по повести Л. Воронковой «Девочка из города» (Детская театральная студия «Том Сойер», Москва) продолжит сложную тему осмысления детского военного опыта, его героиня — осиротевшая в Великую Отечественную войну девочка.



Последний день фестиваля также отмечен исследованием детского и подросткового опыта. Детская театральная студия «Премьера» при Драматическом театре «Колесо» им. Г. Дроздова (Тольятти) покажет спектакль «Наши…» на основе реальных историй. А Образцовый театр «Забава» (Северодвинск) покажет «Лето пахнет солью» о летних каникулах, дружбе и первой любви по одноименному рассказу Натальи Евдокимовой.

