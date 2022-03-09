Впервые за всю зиму в Петербурге была абсолютно бесснежная неделя

С 28 февраля по 6 марта в Петербурге впервые с начала зимы неделю не шел снег, однако в праздничные выходные 7 м 8 марта кое-где улицы все же припорошило тонким слоем. В Смольном отчитались, сколько снега успели вывезти за это время.



За прошедшую неделю и праздники — с 28 февраля по 8 марта — дорожные предприятия собрали и вывезли с петербургских улиц более 240 тысячи кубометров снега и сколотой наледи, сообщает 9 марта пресс-служба комитета по благоустройству. Всего же с начала зимы с улиц убрали более 3,8 миллиона «кубов». С конца ноября, когда в Петербурге начались крупные снегопады, на городские улицы выпало более 187 сантиметров снега. В декабре и январе в городе было по 24 снежных дня, в первой половине февраля снег тоже шел почти каждый день.