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Впервые за всю зиму в Петербурге была абсолютно бесснежная неделя

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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С 28 февраля по 6 марта в Петербурге впервые с начала зимы неделю не шел снег, однако в праздничные выходные 7 м 8 марта кое-где улицы все же припорошило тонким слоем. В Смольном отчитались, сколько снега успели вывезти за это время.

За прошедшую неделю и праздники — с 28 февраля по 8 марта — дорожные предприятия собрали и вывезли с петербургских улиц более 240 тысячи кубометров снега и сколотой наледи, сообщает 9 марта пресс-служба комитета по благоустройству. Всего же с начала зимы с улиц убрали более 3,8 миллиона «кубов». С конца ноября, когда в Петербурге начались крупные снегопады, на городские улицы выпало более 187 сантиметров снега. В декабре и январе в городе было по 24 снежных дня, в первой половине февраля снег тоже шел почти каждый день.

В среду, 9 марта, петербургские улицы чистят и обрабатывают от гололедицы 766 машин и 1221 дворник, еще 193 машины и 674 специалиста приводят в порядок территории зеленых насаждений. Сегодня в Петербурге морозная и солнечная погода. Помимо противогололедной обработки дорог и тротуаров дорожники проводят механическую уборку смета с небольшим использованием подсоленных растворов. Когда в городе потеплеет, поливальные машины начнут смывать зимнюю грязь с улиц.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (4)

Buka
а что 7 на Охте сыпало - мука?
NoName1234
Эммм… автор статьи… ты чего там курил то на обед?? А??
Уже март- это весна.
Учи матчасть
07A
У Гостинки надо тротуар хорошенько почистить, последнюю неделю там высокая концентрация скотины!
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