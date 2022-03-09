В прокат выходит «Наемник» с Крисом Пайном

С 10 марта в кино начнут показывать «Наемника», ленту с Крисом Пайном в главной роли. Максимально злободневную — или, наоборот, совсем не актуальную в свете массового ухода крупных релизов с русских экранов. Пайн здесь играет вышедшего в отставку военного, на карьере которого поставлен крест. Теперь ему ничего не остается, кроме как принять заманчивое предложение стать солдатом-наемником — и вступить в загадочную тайную организацию.
Примечательно, что режиссером картины выступил швед Тарик Салех, создатель эффектной мультипликационной антиутопии «Метропия» и бойкого боевика «Случай в отеле "Нил Хилтон"». Почти наверняка он придаст и истории наемника определенное эстетство и наполнит ленту неожиданными решениями.
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Иван Чувиляев