Петербуржцев зовут погулять вдоль, поперек и вокруг речки Ждановки

«Достоевский» Рогожин, убив Настасью Филипповну, поставил возле тела склянки с «ждановской жидкостью». Это был дезинфицирующий состав с приятным древесным ароматом — отлично приглушал трупный запах. Хирург Николай Пирогов, описывая в воспоминаниях мучения тяжелораненых в боях, отмечал: «Только когда можно было отворять окна и когда привезена была из Петербурга ждановская жидкость, воздух сделался сноснее и стали являться случаи если не выздоровления, то по крайней мере возможности произвести операцию...». Жидкость придумал Николай Жданов, один из братьев-купцов, построивших химзавод на речке, которая отделяет Петровский остров от Петроградской стороны. И которую в народе, конечно, связывали с фамилией купцов. Но вот какая странность: браться обосновались на Петровском острове в 1840-х, а речка под названием Ждановка фигурировала на планах города еще в 1790-е, хотя ее называли и другими именами: Никольская, Петровка, а то и просто протока болотная.

