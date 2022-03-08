После двух суток задержания в Петербурге потеряли экс-главу городского штаба Навального*

Экс-глава ныне признанного экстремистским и ликвидированного петербургского штаба Навального* Денис Михайлов 8 марта покинул изолятор временного содержания, но на связь с родными и друзьями не вышел. Его ищут по отделам полиции.



«Вчера он ещё был в ИВС на Захарьевской, потому что дали передать передачу. Сегодня, по информации родственников, его отпустили примерно в 11 утра. По словам следователя, его задержали прямо на выходе», — рассказала «Фонтанке» бывшая девушка Михайлова Диана Серая.



Ни ей, ни родным не уточнили, с чем связано повторное задержание и в каком отделе полиции искать активиста.

