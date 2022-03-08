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После двух суток задержания в Петербурге потеряли экс-главу городского штаба Навального*

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Экс-глава ныне признанного экстремистским и ликвидированного петербургского штаба Навального* Денис Михайлов 8 марта покинул изолятор временного содержания, но на связь с родными и друзьями не вышел. Его ищут по отделам полиции.

«Вчера он ещё был в ИВС на Захарьевской, потому что дали передать передачу. Сегодня, по информации родственников, его отпустили примерно в 11 утра. По словам следователя, его задержали прямо на выходе», — рассказала «Фонтанке» бывшая девушка Михайлова Диана Серая.

Ни ей, ни родным не уточнили, с чем связано повторное задержание и в каком отделе полиции искать активиста.

Михайлов был задержан 6 марта. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули к нему в квартиру с вопросами о серии ложных минирований. Там они якобы нашли в том числе боеприпасы времен ВОВ и символику нацистского толка. Михайлова планировали допросить в качестве подозреваемого и задержать на двое суток.

Масштабные обыски по делам о телефонном терроризме прошли в Петербурге 5 марта. Статус подозреваемых получили 12 человек.

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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Комментарии (5)

Ravnovesie57
Да это уже не царская охранка, а нечто похожее на полный беспредел!
Денеб
Царская охранка лютует.......
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