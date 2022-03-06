12 петербуржцев помещены в ИВС после масштабных обысков по делам о телефонном терроризме

О масштабных следственно-оперативных мероприятиях мы писали накануне. Полиция провела десятки обысков, около 40 человек увезли в отделы в рамках расследования дел о массовом минировании школ, больниц, судов и торговых центров. По данным «Фонтанки», субботним утром полиция изъяла около 150 ноутбуков и смартфонов, а также документы, которые могли бы заинтересовать следствие.



В итоге 12 человек получили статус подозреваемых и в данный момент находятся в изоляторе. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, а «следственно-оперативные действия», по нашей информации, продолжаются.