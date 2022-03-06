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12 петербуржцев помещены в ИВС после масштабных обысков по делам о телефонном терроризме

В Петербурге 12 человек помещены в изоляторы временного содержания после прошедших обысков по делам о ложном минировании. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 марта.

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О масштабных следственно-оперативных мероприятиях мы писали накануне. Полиция провела десятки обысков, около 40 человек увезли в отделы в рамках расследования дел о массовом минировании школ, больниц, судов и торговых центров. По данным «Фонтанки», субботним утром полиция изъяла около 150 ноутбуков и смартфонов, а также документы, которые могли бы заинтересовать следствие.

В итоге 12 человек получили статус подозреваемых и в данный момент находятся в изоляторе. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, а «следственно-оперативные действия», по нашей информации, продолжаются.

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Комментарии (8)

КарабасСПб
Виновность это очень скользкая материя. Иногда человек виновен потому что совершил плохой поступок. Иногда человек виновен потому что ему вину назначают. Когда вмешивается политика, то самое главное - это политическая необходимость. А признание вины даже у невиновного можно добыть током или шваброй.
allyouneedislove
а тележка на видео - она закуплена в рамках госзакупок? или всё-таки была слямжена из какого-то магаза?
очень любопытный вопрос, т.к. магазины часто сталкиваются с тем, что их тележки и корзинки воруют
Фонтанка, разберитесь =)
AndrewBarsik
На протяжении нескольких лет полное бессилие органов противостоять анонимным звонкам с ложными сообщениями о минировании объясняли тем, что, якобы, все эти звонки исходят с территории Украины. Теперь сообщают, что задержания злодеев производятся в Питере. Подобные нестыковки вызывают обоснованные сомнения в том, что говорят правду. Причём непонятно - когда врут. Либо раньше, чтоб оправдать бессилие, либо теперь - чтобы отчитаться о невыполненной работе задержанием непричастных.
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