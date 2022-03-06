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В Петербурге полиция пришла к экс-главе городского штаба Навального*, его хотят отправить в камеру после обыска

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Бывший глава ныне признанного экстремистским и ликвидированного петербургского штаба Навального* Денис Михайлов задержан полицией в рамках уголовного дела о серии ложных минирований. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 марта.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к 25-летнему молодому человеку в квартиру в Сестрорецке. Там они якобы нашли боеприпасы времен ВОВ, различную литературу, предметы и символику нацистского толка. Михайлова планируют допросить в качестве подозреваемого и задержать в порядке 91 статьи УПК.

На данный момент в Петербурге возбуждено 6 уголовных дел по статье 207 УК РФ после волны лжеминирований. Накануне полиция провела десятки обысков, 12 задержанных получили статус подозреваемых.

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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Комментарии (5)

Печенеги и половцы
Вы нарушили все статьи уголовного кодекса, пройдемте.
DimDimych
Экс-глава штаба Навального, зная о пристальном внимании властей, держит дома запрещённую литературу, оружие и наркотики?
Нас совсем за полных кретинов, что-ли держат?
265055770
А еще он рыл прямой туннель из Петербурга в Хельсинки и хранил наркотики?
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