В Петербурге полиция пришла к экс-главе городского штаба Навального*, его хотят отправить в камеру после обыска

Бывший глава ныне признанного экстремистским и ликвидированного петербургского штаба Навального* Денис Михайлов задержан полицией в рамках уголовного дела о серии ложных минирований. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 марта.
Сотрудники правоохранительных органов пришли к 25-летнему молодому человеку в квартиру в Сестрорецке. Там они якобы нашли боеприпасы времен ВОВ, различную литературу, предметы и символику нацистского толка. Михайлова планируют допросить в качестве подозреваемого и задержать в порядке 91 статьи УПК.
На данный момент в Петербурге возбуждено 6 уголовных дел по статье 207 УК РФ после волны лжеминирований. Накануне полиция провела десятки обысков, 12 задержанных получили статус подозреваемых.
*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.