От Штирлица до Волконогова. 10 картин женщин-режиссеров

Фото: Кадр из фильма, реж. Наталья Меркулова, «Капитан Волконогов бежал» (совместно с Андреем Чуповым), 2021 Поделиться Поделиться







Татьяна Лиознова, «Семнадцать мгновений весны», 1973

Советский 12-серийный телефильм был снят по роману Юлиана Семенова и рассказывал о советском разведчике, который выполнял опасные задания Центра. Действие фильма разворачивалось в 1945 году, незадолго до капитуляции Германии: штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц, он же советский разведчик полковник Максим Максимович Исаев (Вячеслав Тихонов), чьей задачей было выявить и сорвать переговоры между рейхом и западными союзниками, сам попал под подозрение начальника гестапо Мюллера (Леонид Броневой).



Татьяна Лиознова стала работать над фильмом о Штирлице после успешного выхода ее кинодрамы «Три тополя на Плющихе», которая получила первую премию на Международном фестивале в Аргентине «за реальное отображение событий человеческой жизни, за супружескую верность».

Режиссёру удалось привлечь к съёмкам целый ряд ведущих советских актёров. По количеству народных артистов СССР (до или после выхода картины) этот фильм является одним из лидеров в истории советского кино.

Интерес к сериалу «17 мгновений весны» во время его первого показа был столь велик, что домой режиссеру постоянно звонили взволнованные зрители — узнать, что же будет дальше с героями и чем все закончится. Фильм стал настолько популярен, что первый повтор состоялся уже через три месяца после премьеры. После того, как фильм был впервые показан на советском телевидении, Татьяна Лиознова получила от зрителей 12 мешков писем и прочла их все.



Фото: Кадр из фильма реж. Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», 1973 Поделиться Поделиться







Лариса Шепитько, «Восхождение», 1976

Фильм по повести писателя-фронтовика Василя Быкова «Сотников» рассказывает о двух партизанах, попавших в плен. Глубоко психологическая картина показывает, как война меняет душу человека и как короток путь от дружбы и благородства к предательству.



Режиссер считала, что главные роли должны сыграть не известные широкой публике актеры. Поэтому на роль Коли Рыбака она не взяла Андрея Мягкова или Владимира Высоцкого, которым очень понравился сценарий. Этого героя сыграл тогда еще никому не известный актер Владимир Гостюхин, а партизаном Сотниковым, который должен был вызывать ассоциации с Христом, стал 25-летний актёр Свердловского ТЮЗа Борис Плотников. Фильм Ларисы Шепитько, которой было на момент съемок 38 лет, вызвал неудовольствие властей, и его хотели запретить. Но тогда ее муж режиссер Элем Климов («Иди и смотри») устроил просмотр «Восхождения» бывшему фронтовику, первому секретарю ЦК Компартии Белоруссии Петру Машерову. Высокий чиновник был поражен фильмом и добился его выхода на экраны.

Фильм снимали в окрестностях города Мурома в 40-градусные морозы, чтобы добиться максимальной достоверности. Съемки были очень тяжелыми, на площадку много раз вызывали скорую.

Картина «Восхождение» стала первым советским фильмом, удостоенным высшей награды Международного кинофестиваля в Западном Берлине — «Золотой медведь».



Через три года после выхода ленты на экраны Шепитько погибла в автокатастрофе во время съёмок картины «Прощание с Матерой».



Фото: Кадр из фильма реж. Ларисы Шепитько «Восхождение» 1976 Поделиться Поделиться







Алла Сурикова, «Человек с бульвара Капуцинов», 1987

Комедийный советский вестерн рассказывает о том, как в городок Дикого Запада, население в котором любит только выпить и подраться, прибывает киномеханик и истинный джентльмен Фёст (Андрей Миронов), популяризатор кино. Под волшебным действием синематографа начинает меняться образ жизни жителей города.

В фильме сыграли знаменитые советские артисты. Андрей Миронов долго не соглашался на роль, и Сурикова взяла его «измором», уговаривая несколько лет, поскольку не видела в главной роли другого артиста. Николай Караченцов, сыгравший в фильме одного из предводителей городка, Билли Кинга, изначально был принят на второстепенную роль, но переубедил режиссера, показав ей постановочную драку с каскадером.

Изначально фильм имел название «Десять капель перед стрельбой», но комиссия Госкино не приняла его, потому что в стране уже второй год шла антиалкогольная кампания.



Фото: Кадр из фильма реж. Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов», 1987 Поделиться Поделиться







Кира Муратова, «Астенический синдром», 1989

Двухсерийный художественный фильм состоит из двух частей: чёрно-белой и цветной. Они являются двумя самостоятельными произведениями — первая часть оформлена как фильм, который смотрят в кинотеатре персонажи второй части. «Астенический синдром» — первый советский фильм, в котором прозвучала нецензурная лексика. Из-за авангардного характера картины фильм в СССР вышел только в ограниченный прокат.

Героиня первой черно-белой части (Ольга Антонова) недавно похоронила своего мужа и находится в состоянии глубокого нервного истощения. Она замечает, что все люди вокруг нее пребывают в таком же состоянии.

Во второй части школьный учитель (Сергей Попов) попадает в черную полосу жизни — у него разлаживается личная жизнь и возникают неприятности на работе. Из-за стресса у него появляется астенический синдром — он неожиданно засыпает в самых неподходящих ситуациях.

Критики назвали картину шедевром пессимизма и социальным диагнозом, в котором накопилась вся усталость и безысходность общества позднего СССР.



Картина получила «Нику» и специальный приз Берлинского кинофестиваля.



Фото: Кадр из фильма реж. Киры Муратовой «Астенический синдром», 1989 Поделиться Поделиться







Рената Литвинова, «Богиня: Как я полюбила», 2004

Сюрреалистическая драма стала режиссерским дебютом Ренаты Литвиновой, которая уже была известна как успешный сценарист («Страна глухих», «Небо. Самолет. Девушка») и актриса («Граница. Таёжный роман», «Небо. Самолет. Девушка»). Кинокартина «Богиня: Как я полюбила» похожа на сон, часто нелогичный и непоследовательный. Режиссер сама сыграла в своем фильме главную роль следователя Фаины. Яркая манерность Ренаты Литвиновой, ее особая жестикуляция и интонации подчеркивают несуразность ее профессионального выбора. Следователь Фаина постоянно пьет коньяк, видит сны-галлюцинации, расследует загадочное исчезновение девочки, которую ищут уже год, и в то же время мучительно пытается понять, что такое любовь. Фильм начинается как заурядный детектив, постепенно погружаясь в сюрреалистичность и утрачивая связь с реальностью.

На съемках фильма режиссер познакомилась с Земфирой, которая написала для картины песню «Любовь как случайная смерть». Их творческие пути больше не расходились, с тех пор Земфира является композитором фильмов Литвиновой, а режиссер снимает ей клипы.



Фото: Кадр из фильма реж. Ренаты Литвиновой «Богиня: Как я полюбила», 2004 Поделиться Поделиться







Валерия Гай Германика, «Все умрут, а я останусь», 2008

Режиссерский полнометражный дебют определил дальнейший стиль Гай Германики — жестокость, неприглядность быта, реалистичность сцен и скандальность — как в тематике фильма, так и в съемочном процессе.

Сюжет фильма разворачивается вокруг нескольких дней из жизни трех подруг-девятиклассниц (Полина Филоненко, Агния Кузнецова, Ольга Шувалова), которые озабочены вопросами, как понравиться мальчикам, попасть на дискотеку и где достать выпить. Они бунтуют против учителей и родителей, влюбляются и дерутся. В фильме есть сцены подросткового секса и нецензурная лексика. Актрисы, исполнившие главные роли, на момент съёмок были совершеннолетними, на 6–7 лет старше своих героинь.

Фильм снят «с рук» — живой, подвижной, нестабильной камерой. Съемки проходили в московском районе Строгино. Актрисы почти во всех соответствующих сценах пили реальное спиртное. Драки в фильме тоже были настоящими, кроме жестокой схватки между героинями Полины Филоненко и Юлии Александровой, хотя и там не обошлось без крови и синяков.

Премьера «Все умрут, а я останусь» состоялась в программе дебютных фильмов на Каннском кинофестивале 2008 года, где фильм получил специальный приз.



Фото: Кадр из фильма реж. Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», 2008 Поделиться Поделиться







Авдотья Смирнова, «Кококо», 2012

Начавшая карьеру как сценарист («Дневник его жены», «Прогулка»), в своем третьем полнометражным фильме Авдотья Смирнова решила снять историю про женскую дружбу двух максимально не похожих людей. Создавая вместе с Анной Пармас сценарий специально под дуэт актрис Анны Михалковой и Яны Трояновой, режиссер планировала создать драму, но в итоге сценаристки поняли, что сюжет картины предполагает другой жанр — черную комедию.

По сюжету фильма скромная и интеллигентная музейная сотрудница Лиза (Анна Михалкова) в поезде знакомится с разбитной провинциалкой Викой (Яна Троянова). В поезде у них крадут сумки, и обе остаются без документов и денег. Лиза предлагает Вике временно остановиться у неё дома. Размеренная жизнь Лизы, сосредоточенная на работе и странных отношениях с бывшим мужем, превращается в хаос, меняя и саму женщину.

«Кококо» — так переиначивает искусствоведческий термин «рококо» героиня Трояновой.

Композитором картины выступил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

На «Кинотавре» обе исполнительницы главных ролей получили приз за лучшую женскую роль.



Фото: Кадр из фильма реж. Авдотьи Смирновой «Кококо», 2012 Поделиться Поделиться







Кира Коваленко, «Разжимая кулаки», 2020

Фильм — участник каннского конкурса «Особый взгляд» является второй после дипломной работой выпускницы звездного курса Александра Сокурова, из которого вышли уже знакомые широкой публике Кантемир Балагов и Владимир Битоков. Сценарий многосоставной драматургии писали Антон Яруш («Теснота»), Любовь Мульменко («Верность») и сама режиссер.

Сюжет рассказывает об осетинской семье, которая пережила теракт в Беслане и в которой отец воспитывает своих детей, не видя разницы между любовью и контролем. Дочь Ада мечтает сбежать от тирана вслед за старшим братом.

Фильм снят на осетинском языке, а большинство ролей исполнили непрофессиональные актеры. Бескомпромиссная драма показывает человеческую трагедию в условиях социального и экономического дна.



Фото: Кадр из фильма реж. Киры Коваленко «Разжимая кулаки», 2020 Поделиться Поделиться







Наталья Мещанинова, «Пингвины моей мамы», 2021

Наталья Мещанинова — воспитанница школы документального кино, выпускница мастерской Марины Разбежкиной и Николая Изволова. Она дебютировала как режиссер в сериале «Школа», где работала совместно с Валерией Гай Германикой. Ее фильм «Сердце мира» (2018) про ветеринара Егора получил Гран-при «Кинотавра».

Сериал рассказывает о подростке Гоше (его сыграл Макар Хлебников, сын режиссера Бориса Хлебникова), который увлекается стендапом. Он живет в необычной семье: его мама (Александра Урсуляк) одержима своей высокой миссией — усыновлять сирот. У Макара, ее единственного кровного сына, уже трое братьев и сестер, и, когда в семье появляется очередной ребенок, Макар не выдерживает и сбегает из дома. Его манят взрослая жизнь, новая компания молодых клубных стендаперов и первая любовь.

В сериале снялись комики Саша Малой и Михаил Кострецов, которые стали авторами стендап-монологов героя.



Фото: Кадр из фильма реж. Натальи Мещаниновой «Пингвины моей мамы», 2021 Поделиться Поделиться







Наталья Меркулова, «Капитан Волконогов бежал» (совместно с Андреем Чуповым), 2021

До работы в большом кино Наталья Меркулова несколько лет работала как журналист, снимала документальные фильмы и дебютировала в 2013 году с фильмом «Интимные места», который сняла вместе с режиссером Андреем Чуповым. Картина взяла приз «Кинотавра» за «лучший дебют», после этого режиссеры поженились и продолжили совместную творческую работу.

Их картину «Капитан Волконогов бежал» можно считать самым успешным фильмом дуэта. Лента уже получила приз зрительских симпатий «Кинотавра», награду в номинации «Лучший художественный фильм» XXX Международного кинофестиваля в Филадельфии, «Золотого единорога» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучший актёр» (Юрий Борисов), а также награды Российской гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший фильм».

Действие фильма «Капитан Волконогов бежал» разворачивается в стране, очень похожей на довоенный СССР. Главный герой картины капитан Федор Волконогов (Юра Борисов) служит в государственных карательных органах и выявляет «врагов народа». Потеряв расположение начальства, он бежит из-под ареста и превращается в изгоя. Бывшему капитану является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадёт в ад, но у него есть возможность изменить свою печальную участь, если он раскается и если хотя бы одна из его жертв его простит.

Премьера состоялась в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале, в широкий прокат картина выйдет 7 апреля 2022 года.



Фото: Кадр из фильма реж. Натальи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал» (совместно с Андреем Чуповым), 2021 Поделиться Поделиться







Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

