ИЦАЭ приглашает бесплатно послушать Асю Казанцеву и потренировать эмоции

Человек выбирает то, что ему нравится, а если не нравится ничего, то и выбор не сделать. Понимание этого поможет и с прокрастинацией бороться, и деньгами управлять, и быть здоровее, уверяет популяризатор науки Ася Казанцева. 10 марта в петербургском Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) — видеолекция от Казанцевой и очное занятие с тренером. Бесплатно, 12+



Фото: María Prieto from Pixabay Поделиться Поделиться







Жил себе американец, семьянин, сообразительный, работал аудитором. Ему диагностировали опухоль мозга и успешно ее удалили: с интеллектом все в порядке. Но вдруг после 17 лет брака уходит жена, он женится вопреки отговорам окружающих на «нехорошей» женщине, вкладывается в сомнительное предприятие, всякий раз быстро теряет работу из-за своей необязательности. При этом он порывается все анализировать — вплоть до того, в каком магазине купить носки. Как показали тесты, у человека был нарушен отдел мозга, который нужен, чтобы «прислушиваться» к своим эмоциям. Это из лекции Аси Казанцевой «Как эмоции влияют на принятие решений». Навыки можно условно поделить на hard skills, жёсткие, — те, что нужны по профессии, и soft skills, гибкие, надпрофессиональные, — без которых, впрочем, в профессии не обойтись: коммуникация, критическое мышление, эмоциональный интеллект и т.д. Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги утверждают, что на 85 % успех в профессии зависит как раз от гибких навыков.



Видеолекция Казанцевой станет зачином к очередному дню «открытых дверей» на площадке ИЦАЭ на Аэродромной. А потом, уже очно, методист Ирина Сазонова, тренер неформального образования, проведёт лекцию-тренинг «Check up soft skills, или Как прокачивать свои ресурсы для самореализации?». Можно будет оценить уровень развития своего «софта» и потренироваться в игре «Эмоциональный интеллект».

Встреча — 10 марта в 17:30 в Технической академии Росатома (Аэродромная ул., 4). Подробности и регистрация на сайте ИЦАЭ, на петербургской страничке.

Александра Шеромова.

