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В Киеве заявили, что против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию

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Украинские власти против открытия гуманитарных коридоров для выхода людей на территорию России и Белоруссии. Об этом 7 марта заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

Как сообщили в Минобороны РФ, с 10 часов утра по мск был объявлен режим тишины для выхода людей из ряда городов Украины. Из Киева открыт гуманитарный коридор в Гомель (Беларусь), из Мариуполя можно выехать в Запорожье и Ростов-на-Дону (Россия), из Харькова — в Белгород (Россия), из Сум — в Белгород и Полтаву.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала на брифинге Верещук.

Также она призвала Россию согласиться на открытие гумкоридоров с выездом людей на территорию Украины.

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