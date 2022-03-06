В Петербурге ковидом заболели
За сутки в России госпитализированы
Коронавирус идёт на спад. Заболевших становится меньше
За последние сутки в России выявлено
В Петербурге ковидом заболели
За сутки в России госпитализированы
19 января 2022, 11:15Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге установила максимум за пандемию
06 февраля 2022, 11:18В России новый рекорд коронавируса за сутки, в Петербурге заболеваемость чуть снизилась
16 декабря 2021, 11:53Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге опустилась ниже 2000
06 ноября 2021, 11:35Новый антирекорд. В России число заболевших COVID-19 за сутки перевалило за 41 тысячу
02 октября 2021, 11:48В Петербурге резко подскочило число заболевших COVID-19 и умерших
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