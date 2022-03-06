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Коронавирус идёт на спад. Заболевших становится меньше

За последние сутки в России выявлено 79 863 случая COVID-19. Выздоровели 149 060 человек, скончались 744. Об этом 6 марта говорится в сводке оперштаба.

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В Петербурге ковидом заболели 3 155 человек. Вылечились 11 171, а умерло 65 пациентов.

За сутки в России госпитализированы 8 242 человека с COVID-19, накануне — 9 295.

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Комментарии (6)

AndrewBarsik
Судя по статистике смертей, люди стали умирать от короновируса сразу, не болея.
X-кот
на смену пришел другой вирус ? Свято место не бывает пусто. Не тот, от которого прививают собачек и кошечек? надо было и людей привить. вот до чего довели антипрививочники!
Ганс-Дитрих Геншер
ща все вылечатся)
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