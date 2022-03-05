Все в обход. Спрос на VPN в России за неделю вырос на 1268%

Количество загрузок самых популярных VPN-приложений в России за последнюю неделю в связи с известными событиями увеличилось на 1268%. Как и неделей ранее, они прочно занимают верхние строчки по спросу в App Store и Google Play.

По данным специализированного сервиса Appfigures, ежедневные загрузки VPN-приложений из России в среднем составляют 10 тысяч. При этом только в первый день весны, 1 марта, они выросли до полумиллиона.



В целом же за период с 24 февраля по 1 марта VPN-приложения в РФ загрузили более 1,3 миллиона раз.

