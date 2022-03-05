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Все в обход. Спрос на VPN в России за неделю вырос на 1268%

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Количество загрузок самых популярных VPN-приложений в России за последнюю неделю в связи с известными событиями увеличилось на 1268%. Как и неделей ранее, они прочно занимают верхние строчки по спросу в App Store и Google Play.

По данным специализированного сервиса Appfigures, ежедневные загрузки VPN-приложений из России в среднем составляют 10 тысяч. При этом только в первый день весны, 1 марта, они выросли до полумиллиона.

В целом же за период с 24 февраля по 1 марта VPN-приложения в РФ загрузили более 1,3 миллиона раз.

Технологии VPN обеспечивают безопасный вход в Интернет через серверы в других странах, что позволяет тем, кто их использует, в большинстве случаев обходить местные ограничения.

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Комментарии (7)

Dmitry Antonov
Старая мудрость: "Шила в мешке не утаишь" или "У лжи короткие ноги".
Вот, в чём дело. А не какой-то пресловутой информвойне.
Денеб
Ударим VPN-ом по геббельсовской пропаганде!
Evil_Dogooder
Доносчику — первый кнут.
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