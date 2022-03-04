Продавец из ТК в Кировском районе Петербурга повздорил с тиктокером и выстрелил из «Осы»

В ТК «Ульянка» в Кировском районе Петербурга группа подростков не смогла закончить съемки ролика для TikTok из-за конфликта с продавцом батареек. Одного из мешавших школьников он силой вывел на улицу.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 марта, «батальная сцена» развернулась вечером, около 18:20. На помощь юноше пришел 20-летний случайный прохожий. После словесной перепалки предприниматель достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил, целясь в воздух.



Заступник обезоружил агрессора и удерживал его до приезда полицейских. Правоохранители опросили всех участников происшествия, сейчас ведется проверка.

