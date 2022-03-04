Строители надеются на поэтапное раскрытие эскроу-счетов и ищут альтернативу импортным материалам и технике

В сложившейся ситуации наиболее актуальными мерами поддержки строительной отрасли являются решение о поэтапном раскрытии эскроу-счетов, а также выдача займов СРО строителей компаниям-участникам. Об этом говорили на всероссийском совещании, которое Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) провела с руководителями строительных саморегулируемых организаций.
Как рассказал президент ассоциации НОСТРОЙ Антон Глушков, Правительство РФ разрабатывает меры поддержки отраслей, в том числе строительного комплекса. «Основная проблема сегодня — нехватка средств в экономике», — отметил он.
В первую очередь, по словам Глушкова, изменения должны коснуться системы финансирования госзаказа в части индексации стоимости контракта при повышении цен на стройматериалы.
Непосредственно СРО также должны поддержать своих членов с помощью займов — это особенно важно в условиях, когда банки — за исключением Сбербанка и «ДОМ.РФ» — временно не рассматривают заявки на новое проектное финансирование. «Организации, у которых есть минимальная подушка безопасности, должны поддержать эту инициативу», — подчеркнул Глушков.
Как пояснил генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов, у саморегулируемых организаций и до сегодняшнего дня была возможность выдавать займы компаниям, но перечень целей, на которые можно было получить деньги, ограничивался. В частности, их можно было выдавать на зарплаты. «В нынешней ситуации список, видимо, будет расширен. Отмечу, что на данный момент «Объединением строителей СПб» выдано займов на общую сумму порядка 400 миллионов рублей», — сообщил Белоусов.
НОСТРОЙ вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей по взаимодействию с кредитными учреждениями. «При текущих параметрах ключевой ставки проектное финансирование делает нерентабельной экономику проектов, поэтому пока рассчитывать на запуск новых проектов не приходится», — говорит Глушков.
В качестве меры поддержки строители вышли с инициативой разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Напомним, что, по действующему законодательству, получить средства покупателей застройщик может только после сдачи дома в эксплуатацию. «В нестабильном рынке это сложный вопрос, так как риски ложатся на банки, — отметил Антон Глушков, — но эта мера необходима хотя бы на 2022 год, чтобы поднять капитализацию строительных организаций».
Важным вопросом является также импортозамещение — для этого предполагается создать каталог альтернативных строительных материалов. Как отметил Антон Глушков, по данным Минстроя, объем иностранных строительных материалов на российском рынке оценивается в 4% (в деньгах). Но сейчас есть опасения насчет поставок также от тех компаний, чье производство локализовано на территории РФ, но собственниками являются иностранные компании либо при производстве используются иностранные компоненты.
Помимо непосредственно материалов вопрос об импортозамещении стоит также по различным машинам и механизмам, которые на 70% закупались в Европе, США и Китае, — ожидается переориентация на Китай. Еще один вопрос по закупкам — организация платежей в случае отключения банков от SWIFT.
По словам Алексея Белоусова, создавать локальные производства нужно было и раньше, но сейчас необходимо как можно быстрее проанализировать ситуацию в плане покупки технологий, например, в Китае.