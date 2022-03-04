Строители надеются на поэтапное раскрытие эскроу-счетов и ищут альтернативу импортным материалам и технике

В сложившейся ситуации наиболее актуальными мерами поддержки строительной отрасли являются решение о поэтапном раскрытии эскроу-счетов, а также выдача займов СРО строителей компаниям-участникам. Об этом говорили на всероссийском совещании, которое Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) провела с руководителями строительных саморегулируемых организаций.

Как рассказал президент ассоциации НОСТРОЙ Антон Глушков, Правительство РФ разрабатывает меры поддержки отраслей, в том числе строительного комплекса. «Основная проблема сегодня — нехватка средств в экономике», — отметил он.



В первую очередь, по словам Глушкова, изменения должны коснуться системы финансирования госзаказа в части индексации стоимости контракта при повышении цен на стройматериалы.

Непосредственно СРО также должны поддержать своих членов с помощью займов — это особенно важно в условиях, когда банки — за исключением Сбербанка и «ДОМ.РФ» — временно не рассматривают заявки на новое проектное финансирование. «Организации, у которых есть минимальная подушка безопасности, должны поддержать эту инициативу», — подчеркнул Глушков.

Как пояснил генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов, у саморегулируемых организаций и до сегодняшнего дня была возможность выдавать займы компаниям, но перечень целей, на которые можно было получить деньги, ограничивался. В частности, их можно было выдавать на зарплаты. «В нынешней ситуации список, видимо, будет расширен. Отмечу, что на данный момент «Объединением строителей СПб» выдано займов на общую сумму порядка 400 миллионов рублей», — сообщил Белоусов.



НОСТРОЙ вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей по взаимодействию с кредитными учреждениями. «При текущих параметрах ключевой ставки проектное финансирование делает нерентабельной экономику проектов, поэтому пока рассчитывать на запуск новых проектов не приходится», — говорит Глушков.

В качестве меры поддержки строители вышли с инициативой разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Напомним, что, по действующему законодательству, получить средства покупателей застройщик может только после сдачи дома в эксплуатацию. «В нестабильном рынке это сложный вопрос, так как риски ложатся на банки, — отметил Антон Глушков, — но эта мера необходима хотя бы на 2022 год, чтобы поднять капитализацию строительных организаций».

Важным вопросом является также импортозамещение — для этого предполагается создать каталог альтернативных строительных материалов. Как отметил Антон Глушков, по данным Минстроя, объем иностранных строительных материалов на российском рынке оценивается в 4% (в деньгах). Но сейчас есть опасения насчет поставок также от тех компаний, чье производство локализовано на территории РФ, но собственниками являются иностранные компании либо при производстве используются иностранные компоненты.

