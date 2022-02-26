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Боевые действия на Украине

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Федермессер, Хаматова, Смирнова и другие благотворители попросили Путина о прекращении огня на Украине

Учредители российских благотворительных фондов выступили с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просят его начать переговоры с Киевом.

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Текст письма и фамилии подписавшихся опубликовала 26 февраля учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. «Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины, — говорится в нем. — Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров».

Среди других подписантов президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, попечитель фонда «Дети-Бабочки» Ксения Раппопорт и многие другие.

«Фонтанка» рассказывала о том, как деятели культуры, телевидения и шоу-бизнеса выступали против военных действий на Украине. Другая часть «лидеров мнений» раскритиковала их за высказывания о стыде за Россию.

Накануне вечером президент Владимир Путин заявил, что основные столкновения происходят с националистическими формированиями, а в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов». Спустя несколько часов президент Украины Владимир Зеленский предупредил о готовящемся штурме города.

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Комментарии (17)

GeneralPurpose2021
почему «нюта»? она же Анна Константиновна. К чему этот выпендреж.
rustantan
Вот так и выкристализовываются предатели Родины.
Aleks68
Выяснилось, что все эти благотворители весьма примитивные людишки, не в состоянии что то разглядеть дальше своего носа.
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