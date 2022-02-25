Путин: Основные столкновения происходят с националистическими формированиями — в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов»

По его словам, «нацисты» действуют как террористы. Они выставляют системы залпового огня в центральных районах Киева и Харькова. Путин уверен, что так они пытаются добиться ответного огня по жилым кварталам. Президент РФ сообщил, что с националистическими формированиями работают иностранные советники.

Глава государства заявил, что в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов», которая взяла в заложники весь украинский народ.

Путин особо обратился к украинским военнослужащим. Президент РФ призвал украинцев не дать «бандеровцам» использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита.