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Боевые действия на Украине

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Путин: Основные столкновения происходят с националистическими формированиями — в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов»

«Боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями», — заявил 26 февраля Владимир Путин на заседании Совета безопасности, которое транслировал телеканал «Россия 24».

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По его словам, «нацисты» действуют как террористы. Они выставляют системы залпового огня в центральных районах Киева и Харькова. Путин уверен, что так они пытаются добиться ответного огня по жилым кварталам. Президент РФ сообщил, что с националистическими формированиями работают иностранные советники.

Глава государства заявил, что в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов», которая взяла в заложники весь украинский народ.

Путин особо обратился к украинским военнослужащим. Президент РФ призвал украинцев не дать «бандеровцам» использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

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Комментарии (93)

azul
С детьми и кошками по подвалам, радуются освободителям, как ленинградцы в 41-44:(((
Nothing
Тут все оч просто. Его Генералы обкакались. Истерика.
podpts178
почему мне вообще пофигу? я бы может был более впечатлителен, но пандемия зачерствила меня и щас мне вообще пофиг и на айфоны по 140к и на замес где-то там... скорей бы лето - поеду тогда на дачу
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