FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Вторая акция протеста в Петербурге в поддержку Украины началась массовым задержанием

35
Печать

Вечером 25 февраля у Гостиного двора в Петербурге горожане снова собрались на несогласованную акцию протеста против российской военной операции на Украине, передает корреспондент «Фонтанки». После короткой прогулки полиция задержала не менее 20 человек.

Протестующие собрались на Невском проспекте. Толпа из 150–200 человек организованно прогулочным шагом двинулась вдоль здания Гостиного двора к Думской улице. Сразу за Думой сотрудники полиции отрезали от основной массы участников 30–50 человек и прижали к стене дома. По подсчетам редакции, задержаны несколько десятков.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

ПоделитьсяПоделиться

После этого у Гостиного двора всё стихло, но в настоящее время протестующие начали возвращаться и собираются небольшими группами.

Ранее на этом же месте сотрудники полиции дали уличный концерт, выразив таким образом поддержку военной операции на Украине и руководству России.

Вечером 24 февраля у Гостиного двора собралась массовая акция протеста против действий российских военных на Украине, участники скандировали: «Мы против войны», «Украина» и «Россия будет свободной». Не обошлось без жестких задержаний. По разным данным, в отделы увезли от 380 до 430 человек.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (35)

муматор
ментам не стыдно с собственным народом воевать? Или и тут украинский след найдут? Впрочем, для этого и прислан назначенец из маасквы.
265076323
После задержания не надо их выпускать, ходят одни и те же.
266332656
Что ж у зимнего то не разгоняли?! А простите там правильная акция была.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний