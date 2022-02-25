Вторая акция протеста в Петербурге в поддержку Украины началась массовым задержанием

Вечером 25 февраля у Гостиного двора в Петербурге горожане снова собрались на несогласованную акцию протеста против российской военной операции на Украине, передает корреспондент «Фонтанки». После короткой прогулки полиция задержала не менее 20 человек.

Протестующие собрались на Невском проспекте. Толпа из 150–200 человек организованно прогулочным шагом двинулась вдоль здания Гостиного двора к Думской улице. Сразу за Думой сотрудники полиции отрезали от основной массы участников 30–50 человек и прижали к стене дома. По подсчетам редакции, задержаны несколько десятков.