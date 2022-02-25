Куда пойти 25–27 февраля: Испания в Эрмитаже, Заполярье в библиотеке и нашествие фей

Фото: universalpictures.ru Поделиться Поделиться







Актуальное

Новая Царица ночи покажет себя в Мариинском 25 февраля, 19:00, 12+

Новая солистка Мариинского театра — сопрано Антонина Весенина поёт Царицу ночи в «Волшебной флейте» Моцарта. Сложнейшая партия прославила исполнительницу в 2014 году и открыла ей путь на сцены Оперы Земпера в Дрездене, берлинской Комише-оперы и Дойче-оперы. Опера в Концертном зале — в пятницу на русском языке. Памина — Юлия Сулейманова.



Автор: Mikhail Shekhtman, conductor & pianist/YouTube

В Эрмитаже — кусочек Испании До 18 сентября, 6+

На новой выставке декоративно-прикладного искусства Испании в Эрмитаже экспонируются сорок три изделия из стекла и двадцать образцов вышивки и кружева. Среди тканевых изделий есть, например, вещицы, украшенные блёстками из кожи. Столь редкой техникой в совершенстве владеют именно испанские мастера. Ну а главным экспонатом в залах стал причудливый кувшин из синего стекла, который на рубеже XVI–XVII веков создали для украшения дворцовых интерьеров каталонские мастера.



Фото: hermitagemuseum.org Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться







СССР покажут в Art Square До 27 февраля, 16+

Экспозицией SovArt. Volume 0 в Art Square Gallery кураторы начали серию выставок к столетию с момента образования СССР. Первый этап — полотна и плакаты о вождях, народном хозяйстве и образе советского человека.

Новые выставки

Героям сказок показали мегаполис До 24 марта, 0+

В название выставки «Сказка Юрия Васнецова в современном городе» имя советского иллюстратора, который нарисовал картинки для десятка народных сказок, вынесено не случайно. В залах Михайловского замка показывают репродукции его самых известных работ. При этом основная смысловая линия выставки — это рисунки не его, а современных детей. На полотнах — забавные и фантастические животные на улицах современного города.



В «Борей» залетели феи До 12 марта, 16+

Сказочный мир на исходе зимы раскинулся и в галерее «Борей». Молодая художница Ольга Лях написала серию картин о придуманных мирах, которые когда-то впечатлили её в детских книгах. Феи на рисунках соседствуют с полулюдьми-полуптицами, эльфы танцуют среди гигантских цветов. У автора нет художественного образования, и в глаза бросается наивная неровность рисунка. Впрочем, как считают кураторы, это отчасти плюс. У смотрящего остаётся достаточно много пространства, чтобы «додумать» детали и приукрасить образы.



На фото — арктические деликатесы До конца марта 2022 года, 0+

Музей Арктики и Антарктики нечасто появляется в информационном поле с новыми выставками, и тем любопытнее его новая экспозиция. Исследователи из Кунсткамеры использовали материалы недавних научных экспедиций и организовали на площадке фотоэкспозицию «66'33 Вкус Заполярья». Все кадры о том, что и как едят в Заполярье. Обозначение широты можно трактовать и как Полярный круг, за которым начинается Арктика, и как точку отсчёта гастрономических открытий.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Квест по следам шаманов 26 февраля, 13:00, 12+

Спасательная операция в мире Крайнего Севера начнётся в субботу в «Библиотеке Друзей». В волонтёры принимают и детей, и взрослых, и предупреждают — будет нелегко. По пути придётся договариваться с духами животных, собирать тотемы, разгадывать шаманские послания и в конце концов помочь научной экспедиции вернуться домой. Во льды отправятся только те, кто заранее зарегистрировался.

Узнать новое

Яхина вернётся с Зулейхой 25 февраля, 18:00, 16+



В социальных сетях редакции Елены Шубиной на связь с читателями готовится выйти Гузель Яхина. Автор «Эшелона на Самарканд» и книги «Дети мои» вернётся к своему первому бестселлеру — «Зулейха открывает глаза». С момента первой публикации в 2015 история о раскулачивании уже превратилась в восьмисерийный фильм с Чулпан Хаматовой.



Фото: Георгий Кардава Поделиться Поделиться







Лауреат «Большой книги» — о тайнах Карениной 26 февраля, 16+

В «Подлинной истории Анны Карениной» Павел Басинский будто бы под лупой рассматривает каждое действие героев толстовского романа. Пытаясь разобраться в деталях, автор даёт ответ на многие литературные вопросы-загадки. Например о том, почему на балу Анна ждала именно мазурку, кто мог нечаянно услышать её разговор с Вронским и по каким причинам был невозможен развод с Карениным. Любопытство Басинского продиктовано любовью к материалу: исследователь не скрывает, что, как и многие почитатели Толстого, на роман буквально «подсел». Результат исследования критики оценили: за «Подлинную историю» литератор получил премию «Большая книга». О том, как шла работа и на что стоит обратить внимание в истории Анны, учёный расскажет на творческой встрече в «Буквоеде» на Невском проспекте в субботу. Вход свободный, но по QR-коду.



Фото: ast.ru Поделиться Поделиться







В библиотеке научат осознанности 26 февраля, с 13:00, 12+

В библиотеке «Измайловская» свои активности — в субботу с утра до вечера пройдет большой экофестиваль с тематическими дискуссиями и обменом книгами. В 15:00 начнутся сразу две лекции: о «тайной жизни приютских животных» и о правильной сортировке расходов. В 18:00 всем желающим расскажут об «Эко-будущем морского транспорта». Тема обширная: уже сейчас в моду возвращаются паруса, а учёные думают над всё более совершенными сберегателями электроэнергии. Ведущий — журналист и блогер Кирилл Разумов. Нужна регистрация.

Биолог вдохновит Чукоткой 27 февраля, 16:00, 8+

Мыс Наварин — одно из самых штормовых мест в России — постоянный лектор ДК Лурье Иван Квасов видел неоднократно. Будучи биологом, ездил на экспедиции и изучал местную флору и фауну. О том, почему именно на этом клочке земли на юге Чукотки у Берингова моря на птичьем базаре обитают как минимум два десятка редких видов пернатых, подробно расскажет на лекции.



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Послушать музыку



Солисты Мариинского — в прямом эфире 27 февраля, 20:00, 6+

В прямом эфире на YouTube из Концертного зала Мариинского театра пройдёт трансляция праздничного вечера в честь пианистки и оперного режиссёра Ларисы Гергиевой. Ей исполняется 70 лет. Программа пока что держится в секрете, но известно, что на сцену выйдут солисты оперы и Академии молодых оперных певцов, которую больше 20 лет возглавляет Гергиева. За пульт симфонического оркестра встанет молодой дирижер Тимур Зангиев.

Бутусов вспомнит о лучшем 25 февраля, 20:00, 12+

Вячеслав Бутусов собрался сыграть лучшие песни Nautilus Pompilius в клубе A2 — легендарная группа была основана 40 лет назад. Буквально за пару дней до этого рокер дал большой юбилейный концерт в эфире Первого канала.



На Васильевском этника и тепло 26 февраля, 18:00, 18+

В баре Linza наметился фестиваль андеграундной музыки. Участники услышат акустическую лирику Poor Leo, этнические ноты в игре группы «Такоэ» и OΛOVO, поэтические тексты от «Осталось два кадра» и хард-рок от «банды Интердикт из Москвы».



Гаркуша отметит праздник с фанатами 27 февраля, 20:00, 16+

Ко дню рождения Олега Гаркуши «АукцЫон» подготовил программу-сюрприз. «Что получится, невозможно прогнозировать. Одно можно сказать точно — это будет концерт с сумасшедшим выплеском энергии», — сообщают в зале «Космонавт», где музыканты будут ждать поклонников. 61-летие фронтмен «АукцЫона» отметил 23 февраля.



На экране

«Сирано» — в нехарактерном прочтении С 24 февраля, 12+

В кино выходит новая трактовка «Сирано де Бержерака». На главную роль режиссёр Джо Райт («Искупление», «Анна Каренина») взял Питера Динклэйджа — Тириона Ланнистера из «Игры Престолов». Классический текст о поэте, которому не повезло с внешностью, съёмочная группа перевернула и препарировала, опираясь при этом на одноимённый мюзикл, который шел на сцене оперного театра Гудспид в Коннектикуте. Роль Роксаны — девушки, для которой Сирано придумывает идеального возлюбленного, отправляя письма не от своего лица, — исполнила Хейли Беннетт.



Автор: youtube.com/Universal Pictures Russia

В кино — борьба боксёра-легенды С 24 февраля, 12+

23 февраля не могло обойтись без спортивной драмы про «сильного мужчину» и всяческие препятствия. В этом году в центре внимания — боксер Валерий Попенченко, победитель Олимпиады в Токио и двукратный чемпион Европы. Режиссером выступил Артём Михалков, на счету которого до этого не было крупных работ. Исполнителями главных ролей, бойца и его тренера, в «Мистере Нокауте» стали Виктор Хориняк и Сергей Безруков.



Автор: youtube.com/Novoekino