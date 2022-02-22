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В Мариинском театре — новая солистка. Через три дня она поет Царицу ночи

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В Мариинском театре 22 февраля объявили о переводе в оперную труппу солистки Академии молодых оперных певцов Антонины Весениной (сопрано). В предыдущем своем статусе артистка выступала на прославленной сцене с 2011 года.

Антонина Весенина — родом из Воронежа, там она окончила вокальное отделение Воронежской государственной академии искусств (класс Натальи Савицкой). По окончании работала в камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ-опера», также выступала на сцене Большого театра России.

С 2011 года ее репертуар в Мариинском театре пополнила Снегурочка в одноименной опере Римского-Корсакова, Розина в «Севильском цирюльнике», Джильда в «Риголетто» и Тереза в опере «Бенвенуто Челлини». Еще в 2014 году Антонина дебютировала в сложнейшей партии — Царицы ночи в «Волшебной флейте». Она прославила девушку и вывела на сцены Оперы Земпера в Дрездене, берлинской Комише-опер и Дойче-опер.

Автор: Mikhail Shekhtman, conductor &amp; pianist/YouTube

Ближайшее выступление Антонины Весениной в «Волшебной флейте» на сцене Мариинского — 25 февраля.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Забавно, вспомнилось как первый раз посетил оперу и именно в Мариинском, видимо, как только женился..) Исполняли на.. русском - не понял ничего! ) (сейчас-то я понимаю, что нужно знать.. Сюжет и им болеть..)) Сопрано, видимо, не частота моего восприятия или, оркестр слишком громок на данном видео..) Тут, даже язык не угадываю..) Сначала, показалось.. немецкий, затем.., сомнения вдруг появились, может - итальянский(?)), затем, подумал справедливо - слуха нету меня! ) Ковид проклятый, - ни слуха ни нюха! ) На сам деле помню и другое в Опере, когда все слова - абсолютно различимы и.. увлекают но, не помню где я так слышал..) Может, в.. колыбели..)
Денеб
Ждём Антонину с нетерпением!
Клаустрофобик
Царица ночи это растение такое в Ботаническом саду,всё вы врёте.
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