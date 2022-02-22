В Мариинском театре — новая солистка. Через три дня она поет Царицу ночи

В Мариинском театре 22 февраля объявили о переводе в оперную труппу солистки Академии молодых оперных певцов Антонины Весениной (сопрано). В предыдущем своем статусе артистка выступала на прославленной сцене с 2011 года.



Антонина Весенина — родом из Воронежа, там она окончила вокальное отделение Воронежской государственной академии искусств (класс Натальи Савицкой). По окончании работала в камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ-опера», также выступала на сцене Большого театра России.



С 2011 года ее репертуар в Мариинском театре пополнила Снегурочка в одноименной опере Римского-Корсакова, Розина в «Севильском цирюльнике», Джильда в «Риголетто» и Тереза в опере «Бенвенуто Челлини». Еще в 2014 году Антонина дебютировала в сложнейшей партии — Царицы ночи в «Волшебной флейте». Она прославила девушку и вывела на сцены Оперы Земпера в Дрездене, берлинской Комише-опер и Дойче-опер.