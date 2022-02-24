Биолог расскажет, зачем нам Чукотка

Мыс Наварин на юге Чукотки назвали в честь победы русского флота в Наваринском сражении. А сами чукчи называли его Роратын, в переводе «колбаса». Чем эта «колбаса» нашпигована, так это птичьими базарами — на местные скалы слетается 20 видов пернатых, до миллиона особей. И всё это население практически не изучено — что не удивительно: мыс Наварин считается самым штормовым местом в России. Среди биологов, которые умудрились и высадиться на мыс, и благополучно убраться с него, был Иван Квасов, постоянный лектор ДК Лурье. Квасов расскажет, зачем делать и так малодоступный мыс охраняемой природной территорией, почему изучение птичьих базаров важно для человечества, нужен ли человек в тех краях и что происходит на Чукотке из-за глобального изменения климата. Встретимся в квартире президента Географического общества СССР академика Льва Берга (Английский проспект, 2) — дадут подержать кости моржей, медведей и китов, их Квасов сам собирал.

