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Эрмитаж покажет испанские стекло и вышивку из своей коллекции

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В конце зимы музей предлагает любоваться яркими красками и испанским мотивами в прикладном искусстве.

Проект «Испанский стиль. Стекло и художественный текстиль XVI — XIX веков в собрании Эрмитажа» объединит вещи из фондов музея: сорок три изделия из стекла и двадцать образцов вышивки, тканей и кружева, в которых ярко выражена особая декоративность испанского искусства — причудливые растительные и зооморфные фигуры, вышивка «кожаными» блёстками, которая встречается только у испанских мастеров. Одним из центральных экспонатов станет кувшин из синего стекла, который создали для украшения дворцовых интерьеров каталонские мастера рубежа XVI — XVII веков.

Фото: hermitagemuseum.org/
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Испанское искусство — от архитектуры до прикладного, которое и будет на выставке, — на европейском ландшафте выделяется «экзотичностью». В средние века Пиренейский полуостров завоевали арабы, и христианские правители вернули себе власть над регионом лишь в конце XV века. С VIII по XVI век арабская, мусульманская культура влияла на испанскую. Это время часто зовут Реконкистой, то есть периодом отвоевания христианских земель у мусульман, но, конечно, это не были семь веков тотальной войны. Христиане заключали временные союзы с мусульманами (и наоборот), народы и религии смешивались, формируя особый контекст, не похожий, скажем, на культуру земель за Пиренеями. В этом смысле испанское искусство даже попадает в тренд мультикультурности (правда, средневековые испанские правители вовсе не были толерантны к завоевателям).

Фото: hermitagemuseum.org/
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Выставка «Испанский стиль. Стекло и художественный текстиль XVI — XIX веков в собрании Эрмитажа» пройдёт в Синей спальне Зимнего дворца с 23 февраля по 18 сентября 2022.

6+

Анастасия Семенович

Фото: hermitagemuseum.org/
Фото: hermitagemuseum.org/

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