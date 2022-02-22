В Музее Арктики и Антарктики покажут рацион Заполярья

Сотрудники МАЭ РАН (Кунсткамеры), используя материалы последних экспедиций, подготовили выставку об арктической «диете». Она пройдёт в Музее Арктики и Антарктики с 25 февраля до конца марта 2022 года и расскажет о том, что едят люди Заполярья, какие из привычных для них продуктов необычны для нас, «южан».



Организаторы отмечают, что разговор об Арктике часто сводится к освоению региона и проблемам экологии (добавим — и постоянному обсуждению перспектив Северного морского пути, а также шельфовых месторождений углеводородов). Между тем в Заполярье живут люди, и их быт и рацион достойны внимания. В рамках проекта «Питание в Российской Арктике: ресурсы, технологии и инновации» молодые учёные из Петербурга исследовали Таймыр, Чукотку, Ямал и Якутию, сделали снимки, фиксирующие быт в этих регионах. Сейчас завершён первый этап исследования, он занял два с половиной года, и выставка посвящена его итогам. Предполагается, что в экспозиции вы увидите, как «сплетаются современность и традиции в практике приготовления и потребления пищи в Заполярье». Широта 66'33 в названии выставки означает Полярный круг, за которым и начинается Арктика — и гастрономические открытия.

