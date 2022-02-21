Лауреат «Большой книги» Басинский расскажет подлинную историю Анны Карениной

В субботу, 26 февраля, в «Буквоеде» на Невском, 46 писатель, критик и литературовед, обладатель премии «Большая книга» Павел Басинский расскажет все, что он знает об Анне Карениной — новая книга Басинского называется «Подлинная история Анны Карениной».

Второй роман Толстого до сих пор вызывает жаркие споры читателей. Почему Анна не могла развестись с Карениным и выйти замуж за Вронского? Чем похожи мать Вронского и Каренина? Почему Каренина и Вронский танцуют на балу именно мазурку? Павел Басинский делает акцент на быте XIX века, разъясняет особенности социального устройства, но не забывает и о сложной системе героев, «отзеркаленности» всего романа и параллелях с творчеством Пушкина.

«Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Но я льщу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я, фанатикам, подсевшим на этот роман, разобраться в своих личных Аннах», — так говорит о своей новой книге Басинский.



Басинский — автор трудов «Лев Толстой. Бегство из рая», «Святой против Льва», «Лев в тени Льва», «Лев Толстой — свободный человек», «Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины» (в соавторстве с Екатериной Барбанягой).



Вход на встречу с Павлом Басинским свободный. Посещение только по QR-коду, количество мест ограничено.



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Елена Васильева

