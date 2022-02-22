Санкции США против России коснутся суверенного долга РФ и российских элит

Американский президент Джо Байден выступил вечером 22 февраля с публичным заявлением по поводу Украины. По словам лидера США, Россия «отрезала от Украины большой кусок» и начала вторжение.



Отдельно Байден отметил, что США вводят новые санкции против РФ и будут ужесточать их в зависимости от того, какие действия предпримет Москва в отношении Киева. В среду будут введены санкции в отношении российских элит и их семей, во вторник — в отношении ВЭБ.

По его словам, США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены вступать в войну с РФ.