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Санкции США против России коснутся суверенного долга РФ и российских элит

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Американский президент Джо Байден выступил вечером 22 февраля с публичным заявлением по поводу Украины. По словам лидера США, Россия «отрезала от Украины большой кусок» и начала вторжение.

Отдельно Байден отметил, что США вводят новые санкции против РФ и будут ужесточать их в зависимости от того, какие действия предпримет Москва в отношении Киева. В среду будут введены санкции в отношении российских элит и их семей, во вторник — в отношении ВЭБ.

По его словам, США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены вступать в войну с РФ.

Во вторник стало известно, что Евросоюз договорился об антироссийских санкциях. Под них попадут 351 депутат и еще 27 физических и юридических лиц.

Президент России Владимир Путин накануне признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

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Комментарии (17)

265869937
Вот и очередные подарки подоспели, спасибо дядя вова, вот теперь заживем, если выживем!
260602101
Соловьев и Клишас останутся без своих Итальянских вилл? ну под Рязанью тоже можно отдыхать - грибы..рыбалка....
Brit
Ну всё, писец котёнку. Сейчас бесноватый расстроится и наложит полные штаны контрсанкций. Запретит к продаже все импортные лекарства, кроме сербских, и все смартфоны, кроме йотафона.
И ватный сектор под номером "семь" напишет, жить стало лучше, жить стало ещё веселей.
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