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Евросоюз договорился об антироссийских санкциях: 351 депутат и еще 27 физических и юридических лиц

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Страны Евросоюза пришли к соглашению по санкционному списку, который состоит из почти четырех сотен россиян. В нем все депутаты, которые голосовали за независимость ЛНР и ДНР от Украины.

О новых санкциях 22 февраля сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Принять новый пакет страны союза решили единогласно.

В списке оказался 351 депутат Государственной думы России, которые голосовали за независимость самопровозглашенных донбасских республик.

Также санкции введены в отношении 27 физических и юридических лиц. Речь идет о людях, банках и организациях, которые финансируют российские операции в Донбассе.

Боррель также согласился с разумностью остановки сертификации «Северного потока — 2».

Ранее о санкциях сообщила Великобритания. Под них попали банки «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции и Индустриальный сберегательный банк, а также Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.

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Комментарии (35)

265840453
Сколько же бабла они потеряли, проголосовав за!
Джеко
Да, хоть одна хорошая новость сегодня.
zlopopik
Правильно! Может быть у Запада получится заставить наших депутатов полюбить Родину!
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