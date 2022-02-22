Евросоюз договорился об антироссийских санкциях: 351 депутат и еще 27 физических и юридических лиц

Страны Евросоюза пришли к соглашению по санкционному списку, который состоит из почти четырех сотен россиян. В нем все депутаты, которые голосовали за независимость ЛНР и ДНР от Украины.
О новых санкциях 22 февраля сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Принять новый пакет страны союза решили единогласно.
В списке оказался 351 депутат Государственной думы России, которые голосовали за независимость самопровозглашенных донбасских республик.
Также санкции введены в отношении 27 физических и юридических лиц. Речь идет о людях, банках и организациях, которые финансируют российские операции в Донбассе.
Боррель также согласился с разумностью остановки сертификации «Северного потока — 2».
Ранее о санкциях сообщила Великобритания. Под них попали банки «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции и Индустриальный сберегательный банк, а также Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.