Евросоюз договорился об антироссийских санкциях: 351 депутат и еще 27 физических и юридических лиц

Страны Евросоюза пришли к соглашению по санкционному списку, который состоит из почти четырех сотен россиян. В нем все депутаты, которые голосовали за независимость ЛНР и ДНР от Украины.

О новых санкциях 22 февраля сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Принять новый пакет страны союза решили единогласно.

В списке оказался 351 депутат Государственной думы России, которые голосовали за независимость самопровозглашенных донбасских республик.

Также санкции введены в отношении 27 физических и юридических лиц. Речь идет о людях, банках и организациях, которые финансируют российские операции в Донбассе.