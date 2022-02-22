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Великобритания вводит санкции против российских банков, Ротенбергов и Тимченко

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении санкций в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР.

«Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех лиц», — сообщает 22 февраля The Guardian со ссылкой на Бориса Джонсона.

Санкции будут введены в отношении банка «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка. Персональные ограничения коснутся Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Любые активы, которыми они владеют в Соединённом Королевстве, будут заморожены, а частным лицам будет запрещено въезжать в страну.

Борис Джонсон заверил, что его страна готова ввести и новые ограничения. Ситуацию вокруг Украины он описал как «край пропасти».

Новая стадия конфликта в Донбассе началась 18 февраля, когда власти самопровозглашенных республик объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Часть жителей Донбасса готовится принять Ленобласть. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Зеленский, МИД Украины и ВСУ несколько раз говорили о том, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт, регулярно слышны взрывы, но кто стреляет — не ясно. Несколько снарядов были найдены в приграничной зоне на территории Ростовской области. СК возбудил уголовное дело и отправил в регион группу следователей, чтобы опрашивать беженцев и фиксировать преступления украинской армии. Донбасские лидеры показали «карту вторжения» Киева на территорию самопровозглашенных республик. Российские государственные СМИ рассказали о поимке украинского агента, который якобы готовил подрывы мостов и прочей инфраструктуры.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты самопровозглашенных республик 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Это значит, что Россия может ввести на территорию войска. Рынок отреагировал падением рубля. Большинство западных стран осудили действия РФ. Зеленский призвал остановить «Северный поток-2», в ФРГ заявили о приостановке сертификации газопровода.

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Комментарии (16)

zlopopik
На самом деле, кто не знал, схема, по которой дорогие росияки покупали дома за границей, всегда выглядела предельно красиво: деньги для оплаты недвижимости перекачивались из России на Запад, поступали на счет продавца, и при этом недвижимость оставалась там, где была. Какой через некоторое время будет финал, просчитать было довольно легко. Направление движения денег и ресурсов одно, и оно задано изначально: с востока на запад. Поэтому даже валютную выручку от продажи нефти нельзя в полном объеме переводить в РФ.
Урус-Баши
По закону, принятому взбесившимся принтером, государство должно компенсировать убытки российских бизнесменов, понесённые из-за введения санкций. Забыли уже? Одно радует, что Тимченко, как гражданину Финляндии, ничего компенсировать не надо. Так? Или уже отменили компенсации (сгоряча, не подумав). Как там Красногорские? Граждане России ещё или тоже опортугалились?
alexpv
Хорошо, что хоть в Великобритании понимают, кто на самом деле правит Россией и получает дивиденды.
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