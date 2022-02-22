Великобритания вводит санкции против российских банков, Ротенбергов и Тимченко

Санкции будут введены в отношении банка «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка. Персональные ограничения коснутся Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

«Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех лиц», — сообщает 22 февраля The Guardian со ссылкой на Бориса Джонсона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении санкций в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР.

Любые активы, которыми они владеют в Соединённом Королевстве, будут заморожены, а частным лицам будет запрещено въезжать в страну.

Борис Джонсон заверил, что его страна готова ввести и новые ограничения. Ситуацию вокруг Украины он описал как «край пропасти».